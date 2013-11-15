ЕК продолжит следить за выполнением Украиной критериев для визовой либерализации

Европейская комиссия продолжит следить за продвижением Украины в выполнении критериев Плана действий по визовой либерализации.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН отчете Еврокомиссии о прогрессе в выполнении Планов действий по визовой либерализации (ПДВЛ) Украиной накануне саммита «Восточного партнерства», которое состоится в Вильнюсе 28-29 ноября.

«Сегодня Еврокомиссия обнародовала свой третий отчет о прогрессе Украины. Еврокомиссия продолжит следить за продвижением страны в выполнении критериев ПДВЛ и обнародует следующий свой отчет, как только украинская власть решит пакет нерешенных вопросов, необходимых для завершения первой фазы Плана действий», - говорится в отчете.

Еврокомиссия считает, что за последние два года Украина достигла значительного прогресса в выполнении Плана действий. Особенно это касается реформирования системы защиты данных, укрепления сотрудничества в сфере уголовного правосудия и в борьбе с торговлей людьми, а также сотрудничества между правоохранительными органами. Также была заложена нормативно-правовая база для биометрических паспортов и были существенно видоизменены антикоррупционные положения.

Однако, считает Еврокомиссия, для завершения выполнения критериев первой фазы ПДВЛ Украине нужно приложить дополнительные усилия для внедрения двух вышеупомянутых требований. Также нужно решить некоторые вопросы в сфере предоставления убежища. Кроме того, с целью обеспечения адекватной правовой защиты против дискриминации необходимо укрепить нормативно-правовую базу, которая регулирует вопросы, связанные с борьбой с дискриминацией.

Представительство Европейского Союза в Украине напоминает, что План действий по визовой либерализации между ЕС и Украиной был подготовлен 29 октября 2008 года. Он был представлен украинской власти 22 ноября 2010 года.

Также Еврокомиссия обнародовала отчеты о прогрессе в выполнении Планов действий по визовой либерализации Молдовой и Грузией.