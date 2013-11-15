Ситуация с подписанием Украиной соглашения с ЕС критическая

Ситуация вокруг подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом является критической, но не безнадежной.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве выразили президент аналитического центра “Открыта политика” Игорь Жданов и директор Школы аналитики Национального университета “Киево-Могилянская академия” Алексей Гарань.

«К сожалению, ситуация критическая и, собственно говоря, подписание соглашения маловероятно, но у нас еще сохраняется надежда, которая будет найден компромисс, и Президент Украины поймет, что нас ожидает не Москва, не «тайожный союз», а Европа», - сказал Жданов.

В свою очередь, Гарань выразил мнение, что глава государства Виктор Янукович не хочет освобождать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, однако хочет подписать соглашение с ЕС.

«Янукович блефует. Он шантажирует ЕС», - отметил Гарань и добавил, что такие действия со стороны главы Украинского государства опасны, поскольку европейские политики к такому не привыкли.

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