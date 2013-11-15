Страны Таможенного союза будут самостоятельно вводить защитные меры в отношении Украины

Высший Евразийский экономический совет на уровне президентов стран Таможенного союза принял решение, дающее право каждому из членов ТС (Россия, Беларусь, Казахстан) самостоятельно принимать решение о введении защитных мер в отношении Украины, в том числе и в виде пошлин, если ее участие в зоне свободной торговли с Европейским Союзом будет наносить ущерб или сможет нанести ущерб промышленности этой страны.

Как сообщил УНИАН источник, знакомый с результатами последнего заседания Высшего экономсовета, соответствующее решение было принято президентами России, Казахстана и Беларуси на заседании 24 октября в Минске.

“Решение, которое было принято, заключается в том, что каждая из стран Таможенного союза фактически получила право вводить защитные меры, если будет такая необходимость. То есть, сейчас для введения пошлин не понадобится общее решение в рамках Таможенного союза. Каждая страна – член ТС сможет принимать решение самостоятельно”, - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, Россия заявила о возможности отмены режима свободной торговли с Украиной (что означает введение защитных пошлин) после подписания Украиной соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом.

От Казахстана и Беларуси подобных заявлений не звучало.

Напомним, согласно Приложению №6 к Договору о ЗСТ СНГ, «в случае, если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования».

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