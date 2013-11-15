Анонс на 18 ноября

* Пресс-конференция на тему: «Станут ли безопасными опасные украинские дороги», посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП. Участники: президент компании "Воронин и партнеры" Виталий Воронин, председатель Всеукраинского общественного объединения «Украинская служба спасения» Павел Дыба; автогонщик, мастер спорта международного класса Алексей Мочанов. Для участия в пресс-конференции приглашен представитель Департамента ГАИ МВД Украины.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Заводы по производству ПВХ профилей для окон и дверей в Украине под угрозой закрытия». На пресс-конференции поднимут вопросы, касающиеся Проекта Закона «О внесении изменений к Закону Украины «О Таможенном тарифе Украины» (об урегулировании ставок ввозной пошлины на поливинилхлорид, №3284 от 18.09.2013). Данные изменения катастрофически повлияют на отрасль по производству светопрозрачных конструкций, негативно скажутся на инвестиционном климате отрасли и приведут к сворачиванию объёмов производства. Участники: Александр Степаненко, исполнительный директор ВЕКАРУС/ВЕКА Украина; Валерий Лыхвар, директор «Аллюпласт Украина»; Иван Салий, председатель наблюдательного совета «Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий», представитель Министерства Экономического Развития и Торговли, представитель Делегации Немецкой Торговли.(ул. Крещатик, 4, конференц зал). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 279 35 23.

* Пресс-конференция заместителя ген.директора «Укрзалізниці» Павла Чекалова на тему: «Организация работы пассажирского хозяйства «Укрзалізниці» в предновогодние и рождественские праздники».

* Состоятся общественные слушания по вопросу о возможности продления срока эксплуатации энергоблока № 1 Южно - Украинской АЭС.

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