Янукович принял решение не подписывать Соглашение с ЕС в этом году - евродепутат

Брюссель. Депутат Европарламента от Польши Кшиштоф Лисек считает, что Президент Украины Виктор Янукович решил не подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в этом году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил на конференции в Центре исследований европейской политики в Брюсселе относительно последствий вильнюсского саммита "Восточного партнерства".

"Думаю, что решение уже принято Президентом Януковичем - не подписывать Соглашение об ассоциации в этом году. Возможно, мы вернемся к подписанию в 2015 году. С ситуацией, связанной с российским газом..., возможно, было принято Президентом Януковичем решение подписать Соглашение об ассоциации позже", - сказал Лисек.

"В условиях, когда у западного мира нет ответа на проблему газа, по моему мнению, Президент Янукович принял решение отложить весь процесс", - добавил евродепутат от правящей в Польше партии "Гражданская платформа".

В интервью УНИАН после конференции Лисек объяснил свой пессимизм ходом последних событий. "Встреча Януковича с Путиным, события в Верховной Раде - все это указывает на то, что нет воли к решению проблемы Юлии Тимошенко, а если нет воли в вопросе Тимошенко, то, по моему мнению, нет на сегодняшний день и воли к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС именно со стороны Украины", - сказал он.

"Без Украины успеха в Вильнюсе не будет, потому что из всех участников "Восточного партнерства" Украина является не только самой большой, но и самой важной страной. Украина является символом и соседом Польши и других стран ЕС", - отметил евродепутат.

"Будет нам очень досадно. Все время есть какая-то надежда, которая у нас теплится, что все еще может быть иначе, но сейчас все указывает на то, что в настоящее время не можем быть оптимистами", - заявил Лисек.

Как известно, Евросоюз требует от Украины принятия законов о прокуратуре и выборах, а также закона, который бы позволил Тимошенко выехать на лечение за границу.

Миссия наблюдателей Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского 18 ноября вновь прибывает в Украину. На этой неделе Конференция президентов Европарламента продлила действие миссии до саммита в Вильнюсе 28-29 ноября.