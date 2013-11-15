ТОП-10 (15 ноября)

Украина за 10 месяцев увеличила добычу газа до 17,4 млрд кубометров

Нацбанк намерен продлить обязательную продажу валютной выручки

Россию ожидает социальный взрыв, если воплотится план «Газпрома» - СМИ

Кандидат на пост главы ФРС Йеллен продолжит мягкую политику Бернанке

ГИУ привлекло 1 млрд грн за счет размещения облигаций

"Нафтогаз" подтвердил возобновление закупки российского газа

Страны Таможенного союза будут самостоятельно вводить пошлины в торговле с Украиной

Урожай зерновых в текущем году превысит 61 млн тонн - Азаров

Кабмин разорвал договор между «Черноморнефтегазом» и «Лукойлом» по добыче углеводородов

Украина выплатила 23,625 млн долл. по евробондам 2007 года

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Украина за 10 месяцев увеличила добычу газа до 17,4 млрд кубометров

Украина в январе-октябре 2013 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,4% - до 17,414 млрд куб. м.

Об этом говорится в информационном бюллетене Кабинета министров со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, добыча газа в октябре 2013 года увеличилась по сравнению с октябрем 2012 года на 6,1% - до 1,796 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила добычу газа к аналогичному периоду 2012 года на 1,4% - до 15,2 млрд кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.

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Нацбанк намерен продлить обязательную продажу валютной выручки

Национальный банк Украины намерен воспользоваться правом продления обязательной продажи 50% валютных поступлений экспортеров до 19 мая 2014 года, пишет газета «Капитал» со ссылкой на главу Нацбанка Игоря Соркина.

«Действие этого инструмента способствовало стабилизации монетарной сферы, повысив ритмичность поступления иностранной валюты на рынок», - приводятся в сообщении слова Игоря Соркина. «При этом обязательная продажа не мешает действию рыночных механизмов спроса и предложения, которые определяют уровень и динамику валютного курса», - добавил глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк имеет право временно (сроком до 6 месяцев) вводить норму обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте и изменять сроки экспортно-импортных расчетов.

19 ноября 2012 года НБУ ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. 17 мая регулятор продлил действие этих норм еще на полгода до 19 ноября.

Постановлением №381 от 25 сентября 2013 года Нацбанк расширил действующие требования по обязательной продаже валюты, распространив их на все поступления в инвалюте из-за границы в адрес юридических лиц (кроме уполномоченных банков) и физических лиц-предпринимателей, а также на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам.

Согласно разъяснениям регулятора, требования по обязательной продаже распространяются на поступления в форме иностранных инвестиций в Украину, на счета резидентов за пределами Украины и возврат ранее перечисленных средств.

В то же время, эти требования не распространяются на внешние заимствования государства, валютные поступления в рамках международных договоров и на кредиты, привлеченные под госгарантии.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 15,95% или 3,914 млрд долл. меньше уровня начала года. В 2012 году резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году, в результате чего курс нацвалюты по отношению к доллару США, по оценкам агентства, может снизиться в 2014 году до 8,5 грн за доллар. Другое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке. Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую он возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.

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Россию ожидает социальный взрыв, если воплотится план «Газпрома» - СМИ

В России за жилищно-коммунальные услуги население, возможно, скоро будет платить авансом - до 10-го числа текущего, а не следующего месяца, как было до сих пор. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам проработать этот вопрос до 5 декабря.

Мера должна снизить задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями. Долгов накопилось более чем на 248 млрд руб., около трети этой суммы приходится на шесть регионов страны, пишут "Ведомости".

Идея авансовых платежей принадлежит «Газпрому». Население - проблемная группа, сетовал предправления «Газпрома» Алексей Миллер в октябре: «Из 100,7 млрд общей задолженности долги потребителей — 45 млрд руб.».

Миллер предложил использовать опыт стран Восточной Европы: коммунальные услуги там платят авансом независимо от того, есть ли у потребителей приборы учета.

Теперь Минрегион, Минэкономразвития и Федеральная служба по тарифам должны подготовить поправки в Жилищный кодекс.

Жесткие меры не решат проблему с долгами, скептичны эксперты. Во-первых, тот, кто не может платить, не будет этого делать и дальше, если не дать скидку при авансовом платеже. Во-вторых, по-прежнему непонятно, как разобраться с неплательщиками: отключить газ в многоквартирном доме даже у одного или нескольких жильцов сложно, а иногда невозможно.

А государство рискует получить негативные социальные последствия, предупреждают эксперты: в какой-то месяц населению придется заплатить за услуги ЖКХ дважды — за прошлый и текущий месяцы.

«Газпром» удовлетворен перечнем поручений премьера, говорит его представитель. Авансовые платежи повысят финансовую дисциплину населения, надеется он: «В магазине у вас не возникает вопроса, почему сначала вы платите, а потом потребляете. Почему здесь должна быть другая логика?».

Эксперты полагают, что новая система оплаты не решит и одну из самых больших проблем ЖКХ: даже если деньги будут уплачены, на пути к «Газпрому» их по-прежнему смогут украсть.

Миллер недавно предложил перевести на предоплату Украину, если она не погасит долг в 882 млн долл. Медведев поддержал и это предложение Миллера.

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Кандидат на пост главы ФРС Йеллен продолжит мягкую политику Бернанке

Зампред Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, номинированная на пост главы американского центробанка, считает крайне важным обеспечение сильного и устойчивого роста американской экономики.

Йеллен, которая сменит во главе ФРС Бена Бернанке, дала понять, что центробанк продолжит ультрамягкую политику до тех пор, пока не будет уверен в устойчивости восстановления экономики, обеспечивающей создание рабочих мест, сообщает Reuters.

"Я намерена работать с Федеральным комитетом по открытым рынкам для продолжения обеспечения устойчивого восстановления экономики, - сказала Йеллен, выступая перед банковским комитетом Сената.

"Я считаю императивом делать все, что в наших силах для обеспечения очень сильного восстановления. Мы добиваемся этого продолжением программы скупки активов, которую мы... задействовали с целью обеспечения значительного улучшения прогноза для рынка труда. Мы оцениваем стоимость и эффективность этой программы по мере ее осуществления. В настоящий момент, я считаю, выгоды перевешивают издержки".

ФРС снизила ключевую процентную ставку до диапазона 0,0-0,25% и скупает гособлигации, а также облигации, обеспеченные закладными, на $85 млрд долл. в месяц с целью снижения стоимости долгосрочного финансирования. Целью американского центробанка является снижение безработицы до 6,5% и обеспечение инфляции, не превышающей 2,5% в год.

Йеллен отметила риски как преждевременного, так и запоздалого сворачивания политики стимулов, сказав, что скупка активов не ведется предустановленным курсом, и ее темпы будут зависеть от поступающих данных и того, насколько устойчивым и сильным является восстановление экономики.

Зампред ФРС напомнила рынкам, что так называемое "количественное смягчение" (QE) не будет вечным, и хотя не нашла рисков для финансовой стабильности в настоящий момент, не исключила, что ФРС может направить политику, в том числе, на борьбу с дисбалансами активов."Я не вижу эту программу, действующей вечно... На каждом заседании мы пытаемся оценить, есть ли значительный прогресс в состоянии рынка труда. И комитет ищет признаки того, что рост достаточно сильный для того, чтобы продолжаться", - отметила она.

"Для нас будет важным по мере восстановления экономики удостовериться, что мы откажемся от стимулов, когда придет время. Мои коллеги и я привержены нашей долгосрочной цели по инфляции в 2%, и нам надо удостовериться в том, что по мере закрепления и продвижения восстановления мы своевременно вернем денежную политику в нормальное русло", - сказала Йеллен, подчеркнув в очередной раз, что инфляция и занятость являются приоритетами ФРС.

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ГИУ привлекло 1 млрд грн за счет размещения облигаций

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) Украины 11 ноября 2013 года разместило простые именные облигации серии «Y2» номинальной стоимостью 1 млрд грн, сообщается на веб-сайте организатора торгов - фондовой биржи «Перспектива» (Днепропетровск).

Согласно сообщению, в ходе размещения облигаций был заключен договор купли-продажи на общую сумму 1,024 млрд грн.

Срок обращения ценных бумаг – до 2 декабря 2019 года.

Андеррайтером выпуска выступил «Дельта Банк».

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение с начала 2013 года рефинансировало 477 ипотечных кредитов на общую сумму 108 млн грн. При этом сообщалось, что учреждение готово направить на стимулирование ипотечного кредитования в Украине значительно большую сумму – порядка 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн.

Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.

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"Нафтогаз" подтвердил возобновление закупки российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила возобновление закупки газа у российского монополиста компании "Газпром".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

“14 ноября 2013 состоялась рабочая встреча председателя Правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в газовой сфере. В результате встречи была достигнута договоренность о том, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прекращает отбор газа из ПХГ и восстанавливает закупку природного газа у ОАО «Газпром», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Нафтогаз Украины» прекратил отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) и возобновила закупку российского газа в соответствии с контрактом.

13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что «Нафтогаз» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у «Газпрома», так как на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в том числе из-за теплой погоды.

По словам Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома». В то же время он заявил, что прекращение закупок газа «Нафтогазом» у российского монополиста «Газпрома» никак не отразится на транзите российского газа в Европу по территории Украины.

В то же время, 14 ноября, начальник департамента "Газпрома" Павел Одеров заявил, что Украина, после прекращения в ноябре отбора газа в России, может использовать для поставок на внутренний рынок газ из подземных хранилищ (ПХГ), что негативно отразится в последующем на транзите в Европу.

Сегодня, 15 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с украинским коллегой Николаем Азаровым обратил внимание на необходимость исполнения Киевом обязательств по закачке газа в подземные газовые хранилища для исполнения международных контрактов.

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Страны Таможенного союза будут самостоятельно вводить пошлины в торговле с Украиной

Высший Евразийский экономический совет на уровне президентов стран Таможенного союза принял решение, дающее право каждому из членов ТС (Россия, Беларусь, Казахстан) самостоятельно принимать решение о введении защитных мер в отношении Украины, в том числе и в виде пошлин, если ее участие в зоне свободной торговли с Европейским Союзом будет наносить ущерб или сможет нанести ущерб промышленности этой страны.

Как сообщил УНИАН источник, знакомый с результатами последнего заседания Высшего экономсовета, соответствующее решение было принято президентами России, Казахстана и Беларуси на заседании 24 октября в Минске.

“Решение, которое было принято, заключается в том, что каждая из стран Таможенного союза фактически получила право вводить защитные меры, если будет такая необходимость. То есть, сейчас для введения пошлин не понадобится общее решение в рамках Таможенного союза. Каждая страна – член ТС сможет принимать решение самостоятельно”, - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, Россия заявила о возможности отмены режима свободной торговли с Украиной (что означает введение защитных пошлин) после подписания Украиной соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом.

От Казахстана и Беларуси подобных заявлений не звучало.

Напомним, согласно Приложению №6 к Договору о ЗСТ СНГ, «в случае, если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования».

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Урожай зерновых в текущем году превысит 61 млн тонн - Азаров

Урожай зерновых в текущем году превысит 61 млн тонн и станет рекордным за все годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на своей странице в сети Facebook в ходе общения с пользователями сети.

“И хотя еще не полностью завершены осенне-полевые работы, нам предстоит убрать еще около 700 тыс. га зерновых, уже совершенно очевидно, что мы завершим этот год с рекордным за все годы урожаем. Он будет больше 61 млн тонн”, - написал премьер.

Он отметил, что такой урожай является большим достижением аграрного сектора.

Также он отметил, что в текущем году собран очень хороший урожай овощей, фруктов, растет поголовье крупного рогатого скота и на этой основе реализуется политика стабильных цен, а там, где это возможно, и снижения цен.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 11 ноября собрали более 57 млн тонн зерновых, таким образом превысив рекорд 2011 года, когда страна получила самый большой за годы независимости урожай в 56,7 млн тонн.

В целом Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в 2013 году Украина соберет рекордные 60 млн тонн зерна против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Такой урожай обусловлен в том числе и повышением урожайности культур.

Напомним, сегодня Президент Виктор Янукович, выступая на торжествах по случаю Дня работников сельского хозяйства отметил, что Украина не уступает по показателям урожайности странам Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

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Кабмин разорвал договор между «Черноморнефтегазом» и «Лукойлом» по добыче углеводородов

Кабинет министров разорвал договор между госпредприятием «Черноморнефтегаз» и российской нефтегазодобывающей компанией «Лукойл» по совместной разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.

«Отменить как такое, что не реализовано, распоряжение Кабинета министров Украины от 20 декабря 2010 года № 2361 "О согласовании заключения договора о совместной деятельности", - говорится в распоряжении Кабмина от 17 октября 2013 года, обнародованном на правительственном сайте сегодня.

Согласно принятому ранее документу, объектом совместной деятельности являлась разработка Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений.

Доля государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в совместной деятельности составляла не менее 50 процентов.

Справка УНИАН. На данный момент «Черноморнефтегаз» самостоятельно ведет разведку и добычу углеводородов на Одесском и Безымянном месторождениях.

Украина намерена разрабатывать Субботинское месторождение с итальянской Eni и французской Electricite de France (EDF).

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

«ЛУКОЙЛ» - российская нефтяная компания. Компании "ЛУКОЙЛ" принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

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Украина выплатила 23,625 млн долл. по евробондам 2007 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2007 года, в объеме 23,625 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 23,625 млн долл», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, общая сумма госзайма составляет 700 млн долл. с погашением в 2017 году. Заимствование осуществлялось по ставке 6,75% годовых.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2005 году, в объеме 29,7 млн евро и выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2013 году, в объеме 46,875 млн долл.

УНИАН