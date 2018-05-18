Баланс недели: Киев шлет Москве привет, «Газпром» пугает Европу, а МВФ снова требует от Украины реформ

Ключевой темой минувшей недели стал неожиданный разворот украинских властей в сторону восстановления добрососедских отношений с Россией по всем направлениям – от экспорта продукции машиностроения до импорта природного газа. Тон задал непосредственно глава государства – Виктор Янукович, «тайно» посетивший 10 ноября Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Детали беседы двух лидеров неизвестны до сих пор. Вместе с тем, вернувшись в Киев, глава украинского государства тут же выдал «на-гора» ряд весьма красноречивых поручений, квинтэссенцией которых стал поиск механизмов участия Украины в договорах Таможенного союза, усиление двухстороннего сотрудничества и выработка возможностей присутствия украинской продукции на российском рынке.

Дальше - больше. Руководители Союза промышленников и предпринимателей совместно с лидерами профсоюзов обратились к Януковичу с просьбой отложить на год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС из-за очевидных экономических и социальных проблем, возникающих на пути глубокой евроинтеграции. Собственно, тут новостью стало не наличие трудностей: о неотвратимом кризисе в машиностроении и ряде экспортно ориентированных отраслях в силу их низкой конкурентоспособности на европейском рынке говорили множество экспертов. Новым стал общий посыл - отсрочить ассоциацию с ЕС, хотя еще в начале ноября подписание соглашения называлось поворотным событием в украинской истории.

Что заставило изменить взгляды столь радикально, а главное резко, можно лишь догадываться. Но факт остается фактом - в ходе встречи с промышленниками Янукович признал сразу несколько «очевидностей», о которых ранее на высоком уровне предпочитали не говорить. Во-первых, по мнению Президента, в Украине нет денег на выполнение технических регламентов ЕС, которые по подсчетам правительства обойдутся в сумму не менее 150-150 млрд евро в течение ближайших 10 лет. Во-вторых, вызывает беспокойство «ситуация в отношениях со стратегическими партнерами из стран Таможенного союза, в частности с Российской Федерацией», товарооборот с которой упал на четверть и угрожает дальнейшей рецессией наукоемкой и технически сложной промышленности с высокой добавленной стоимостью.

Как отметил в блиц-интервью УНИАН участник встречи с Президентом, народный депутат Валентин Ландык, мы забыли, что наше оборудование и технологии на 50 лет отстают от европейских. «Нужно сейчас провести адаптацию (к европейским нормам – УНИАН), подготовиться. Поэтому я и попросил Президента на год отсрочить подписание с ЕС. Это не говорит о том, что мы не хотим в Европу. Просто мы не готовы на сегодняшний день», - подчеркнул парламентарий.

По итогам встречи Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову «гармонизировать таможенные процедуры Украины и России и провести инвентаризацию договоров» с целью дальнейшего развития сотрудничества с РФ и увеличения торгового оборота между странами. Сроку «на все про все», включая активизацию межрегионального и пограничного сотрудничества, до 31 декабря текущего года.

В правительстве все поняли с полуслова. Открывая заседание Кабинета министров, Азаров впервые за много месяцев ни слова не сказал о евроинтеграции, зато четко сформулировал цель ближайших недель - ускорить гармонизацию таможенных правил и технических регламентов, норм, которые определяют происхождение страны товара, и других технических вопросов с Российской Федерацией. Более того, глава правительства впервые усомнился в полезности ВТО в спорах с РФ, поскольку российские условия вхождения во Всемирную торговую организацию позволяют соседям на законных основаниях вводить тарифные ограничения на украинские товары.

Это, к слову, подтвердил и Ландык: «Они нам в августе, когда шла «репетиция» (полная остановка украинского экспорта на российской границе, аналогичная тому, что могло бы произойти в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - УНИАН) показали все. Причем Россия ничего не нарушает, мы это дело проверяли. Но, в результате таких действий наша продукция стала на 35-40% дороже. Мы стали неконкурентоспособными. Поэтому нужно все согласовать с Россией».

От добра добро не ищут...

Трудно сказать, была ли готова Россия увидеть столь резкий политический и экономический крен украинских властей. Вероятно, нет. Потому что гнев на милость в отношении Украины менять не спешит.

Пока промышленники жаловались Президенту на объективную потерю российского рынка, на украинско-российской границе, начиная с 11 ноября, стали действовать новые правила для перевозчиков, существенно усложняющие оформление грузооборота.

Но граница стала не единственной «горячей точкой». В начале недели стало известно, что Украина полностью прекратила импорт российского газа. Причина банальная – у «Нафтогаза» нет денег, чтобы оплачивать услуги российского газового монополиста. Реакция «Газпрома» не заставила долго ждать. В ответ на украинские действия российский энергетический гигант завел «старую шарманку»: якобы Украина в очередной раз ставит под угрозу транзит газа европейским потребителям. Не успел министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий подтвердить выполнение плана по закачке российского газа в украинские подземные хранилища в объеме 18 млрд кубометров с последующей приостановкой закупки топлива до конца года, как российская сторона тут же заявила о возможном срыве транзита.

По оценкам российских специалистов, заявленных 18 млрд кубометров топлива для обеспечения поставок не хватит. Нужно не менее 19-21,5 млрд кубометров. Причем разбег цифр тем больше, чем суровее прогнозы на предстоящую зиму.

Впрочем, информация гидрометцентра – не единственный аргумент «Газпрома». Согласно обнародованной на минувшей неделе финансовой отчетности, выручка российского газового гиганта от реализации топлива в странах СНГ за 9 месяцев упала на 26%, в первую очередь, из-за отказа Украины закупать большие объемы. Понятно, что восстановить финансовое равновесие – одна из главных задач «Газпрома».

Ради достижения цели «Газпром» готов на любые убеждения и ухищрения, включая отсрочку признанного Украиной (опять же на минувшей неделе) долга в объеме 1,3 млрд долл. за потребленный в августе и октябре газ. Отсрочку, по информации некоторых источников, предложил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с главой «Нафтогаза» Евгением Бакулиным, прошедшей в Москве фактически за закрытыми дверями. В то же время, о любезности российской стороны сообщили все СМИ РФ.

Между тем, финансовые дела «Нафтогаза» оставляют желать лучшего - по итогам работы за 9 месяцев чистый убыток достиг 10,6 млрд грн. Откуда проблема? Как видно из отчета компании, в 2013 году НАК существенно сократила свое присутствие на внутреннем рынке. За 9 месяцев т.г. «Нафтогаз» реализовал 19,6 млрд куб. м газа на сумму 38,28 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года - 30,2 млрд куб. м газа на 59,112 млрд грн. Таким образом, НАК недополучила почти 12 млрд грн.

Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар первопричиной называет именно утрату «Нафтогазом» с осени прошлого года монопольного положения. Самые прибыльные сегменты рынка Украины отошли частным компаниям. «С сентября прошлого года «Нафтогаз» потерял статус монопольного импортера газа в Украину. Этот фактор является значимым. В данном контексте самые лакомые кусочки рынка промышленного газа в Украине отдали на откуп частным компаниям, что, в принципе, является объективным процессом, но оборотная сторона медали - растущие убытки «Нафтогаза», - сказал УНИАН эксперт.

«Есть такси, но нам нечем платить…»

На минувшей неделе быстро и незаметно прошла новость о том, что Кабмин разрешил брать кредиты для обеспечения социальных выплат. То есть, казна скудеет (дефицит госбюджета в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн - в 1,4 раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период), а перспектив вливания денег в украинскую экономику нет и не предвидится. По данным Госстата, обнародованным на минувшей неделе, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-сентябре 2013 года составил лишь 1,270 млрд долл. До конца года показатель может, понятно, несколько подрасти. Однако он вряд ли достигнет даже пессимистических прогнозов в 4 млрд долл. и уж тем более не превысит показатель 2012 года, когда инвесторы вложили в украинскую экономику 6,013 млрд долл.

На этом фоне несколько оптимистично выглядит сокращение дефицита внешнеторгового баланса Украины за 9 месяцев. По данным Госстата, дефицит сократился на 6,3% - до 5,8 млрд долл. Однако надо понимать, что причиной сокращения стал не рост экспорта, а снижение объемов закупки энергоносителей.

Не менее бесперспективным, к слову, оказался и ранее озвученный «позитивный сигнал» от Международного валютного фонда. Вселившая надежду новость о том, что в середине декабря Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной, на поверку оказалась не столь сенсационной.

Как выяснилось в ходе международного банковского форума, прошедшего в Киеве на минувшей неделе, процедура оценки доклада работавшей в Украине в октябре миссии – «стандартное упражнение» для Фонда и очередное напоминание Киеву о том, что предстоит предпринять для получения финансовой помощи. Требования фонда не изменились. В их числе - движение в сторону плавающего валютного курса, укрепление доверия к банкам, реформа энергетического сектора в части приведения тарифов к реальным ценам на газ и упразднение бюджетного субсидирования «Нафтогаза», улучшение фискальной дисциплины, сокращение расходов правительства и, наконец, масштабные реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата страны.

«Система гибкого обменного курса лучше подходит украинским характеристикам экономики, - прокомментировал позицию МВФ представитель Фонда в Украине Жером Ваше. - Мы считаем, что более гибкий обменный курс подтолкнет экспортную эффективность, экономический рост, на фоне волатильных экспортных цен и спроса».

В то же время представитель Фонда озвучил и ряд новых задач. В частности, МВФ рекомендует Национальному банку Украины перейти к инфляционному таргетированию в качестве способа усовершенствования монетарной политики, отсрочить снижение ставок по налогу на прибыль и НДС, что предусматривает Налоговый кодекс, а также применять независимый аудит банков для проверки качества активов, адекватности залогов и сформированных резервов. Это, по словам Ваше, позволит укрепить банковскую систему.

Примечательно, что Нацбанк пока никак не прокомментировал требования Фонда и уж тем более не высказался по поводу того, как скоро они будут воплощены.

Надежда на то, что ситуацию на финансовом рынке Украины прояснит на своей первой пресс-конференции с момента назначения главой Нацбанка Игорь Соркин, не оправдалась (Верховная Рада назначила Соркина на должность главы НБУ 11 января 2013 года). Он лишь сообщил о завершении тестирования маршрутизатора нацсистемы массовых электронных платежей, поставив журналистов в тупик – они так и не поняли до конца, каким образом этот маршрутизатор имеет отношение к острым на сегодня проблемам банковской системы Украины.

Начинаем торговать долгами

Впрочем, никаких официальных комментариев не было и относительно другой знаковой новости минувшей недели. 11 ноября стало известно, что один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран, выкупил пятую часть прямого внешнего долга Украины.

О сделке сообщила британская газета «Financial Times» со ссылкой на свои источники, отметив лишь, что скупка долга была осуществлена под руководством Майкла Хазенстаба, известного тем, что именно он провел скупку госдолга Ирландии, наиболее остро переживавшей финансовый кризис 2008-2099 годов. Впрочем, по мнению газеты, Украина – не Ирландия и операции с ее долгами выглядят куда как более рискованными, потому что «вопрос дефолта Украины - это вопрос времени». А решение вопроса, как отмечают в FT, во многом зависит от того, сможет ли Украина договориться о программе кредитования с МВФ, пойдет ли на то, чтобы получить помощь со стороны России, или провалит оба варианта развития событий.

«Franklin Templeton – это очень профессиональная и рисковая команда. Мир не так сильно изменился за последние 500 лет. Раньше был Фрэнсис Дрейк и Франсиско Писарро, а теперь Franklin Templeton. Они в свое время очень неплохо заработали на долгах Ирландии, Южной Кореи и Венгрии. Естественно, если рынок малоликвиден, то они обладают существенными возможностями для ценовых манипуляций. Являясь кредиторами суверенных правительств, они фактически могут диктовать условия целым странам», - прокомментировали ситуацию финансовые аналитики консалтинговой компании Альпари.

И напоследок. Украина, которая до сих пор не рассчиталась по долгам за «Евро-2012», подала в Международный олимпийский комитет заявку на право проведения XXIV зимних Олимпийских игр в 2022 году. Провести игры планируется во Львове, Тисовце и Боржаве (Львовская и Закарпатская области). Потенциальный объем расходов на подготовку к играм, по оценках чиновников, не превысит 3,6 млрд евро. Кстати, Россия на проведение зимней Олимпиады в Сочи потратила минимум 50 млрд долларов.

Уже в марте 2014 года Украина подаст в Международный олимпийский комитет официальную заявку и гарантийные письма от Национального олимпийского комитета и городских властей Львова. При этом нашими конкурентами уже стали столица Норвегии - Осло, столица Швеции - Стокгольм и казахский город Алма-Аты. Ожидается, что совместную заявку на проведение Олимпиады-2022 могут подать китайские Пекин и Чжанцзякоу.

Леся Сафронова (УНИАН)