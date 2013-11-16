Большая часть химических материалов будет вывезена из Сирии до 5 февраля

Исполнительный совет организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) утвердил детальный план уничтожения сирийских химарсеналов, согласно которому все материалы для изготовления химоружия, кроме изопропанола, будут вывезены из Сирии до 5 февраля 2014 года, говорится в опубликованном в ночь на субботу заявлении ОЗХО.

"План предусматривает вывоз из Сирии всех задекларированных химических веществ и прекурсоров, за исключением изопропанола, не позднее 5 февраля 2014 года, при этом наиболее важные химвещества будут вывезены до 31 декабря 2013 года", - говорится в пресс-релизе, передает РИА Новости.

Объекты, связанные с сирийскими химарсеналами, будут последовательно уничтожены в период с 15 декабря 2013 года по 15 марта 2014 года. Также в заявлении отмечается, что химоружие будет вывезено за пределы Сирии для уничтожения не позднее 30 июня 2014 года.

В пресс-релизе ОЗХО не называется страна, на территории которой будет уничтожено химоружие. Отмечается, что гендиректор организации представит специальный план уничтожения химарсеналов за пределами Сирии, однако сроки представления этого плана не уточняются.

В начале ноября ОЗХО заявила о завершении первого этапа операции, направленной на уничтожение химоружия в Сирии, и об уничтожении химоборудования. Кроме этого, все элементы для создания химоружия в Сирии были опечатаны.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Сирии между властью и оппозицией продолжается с марта 2011 года. Сирийская власть заявляет, что противостоит организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым предоставляется из-за границы.

Ситуация в Сирии обострилась после событий 21 августа, когда, по данным американской разведки, из-за применения правительственными войсками химического оружия погибли сотни людей. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяли химического оружия, однако на Западе после этого открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.

Сирия формально стала участницей Конвенции о запрещении химоружия с 14 октября после окончания 30 дней с момента подачи ею официальной заявки в ОЗХО.