Президенты Украины и Азербайджана встретятся 18 ноября в Киеве

По приглашению Президента Украины Виктора Януковича 17-18 ноября 2013 года в Украине с официальным визитом будет находиться Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Андрей Гончарук.

В ходе встречи Януковича с Алиевым планируется обсудить вопрос углубления украинско-азербайджанского политического диалога на высшем уровне, расширение двустороннего сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия, реализации совместных проектов в отраслях энергетики и инфраструктуры, а также в военно-технической сфере.

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Как отметил Гончарук, важным элементом визита станет проведение Четвертого заседания Совета президентов Украины и Азербайджанской Республики. Это мероприятие призвано способствовать дальнейшему наполнению стратегических украинско-азербайджанских отношений конкретным прагматичным содержанием. По итогам заседания Совета предусмотрено заключение итогового Протокола.

В рамках визита Президента Азербайджанской Республики в Украину также планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности во внешнеполитической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и межрегиональной сферах взаимодействия.

Программой визита также предусмотрены встречи Алиева с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком.