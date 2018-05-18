Депутат Ландык: Я просто попросил Президента отложить подписание соглашения с ЕС на год, и все

С приближением даты Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» страсти относительно подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС накаляются. На фоне того, что власти все никак не могут выполнить основное условие Евросоюза - отпустить на лечение экс-премьера Юлию Тимошенко, эксперты, как отечественные, так и международные, стали поговаривать о срыве подписания документа, ставя в целом евроинтеграцию Украины под большой вопрос. «Масло в огонь» неожиданно подбросили промышленники. Они инициировали встречу с Президентом Виктором Януковичем. Ее главной темой стало резкое ухудшение ситуации с экспортом продукции в страны Таможенного союза, в первую очередь в Россию, от чего несет огромные убытки экономика Украины. Участником обсуждения проблемы был народный депутат, почетный президент ПАО «Норд», член Международной академии холода, Герой Украины, народный депутат (ПР) Валентин Ландык. Он обратился к Виктору Януковичу с просьбой, которая разорвала информационное пространство: «Если это можно, давайте пока подписание (соглашения с ЕС – ред.) на один год перенесем. Еще дайте нам возможность подготовиться, дайте возможность закупить оборудование. Это большая просьба не только моя, это большая просьба промышленников».

И, похоже, Президент, внял пожеланиям бизнеса. На следующий день, открывая заседание правительства, премьер-министр Николай Азаров заявил, что Виктор Янукович поставил перед всеми органами власти задачу – сделать все возможное, чтобы остановить развитие негативного сценария в отношениях с Россией. К вечеру на официальном сайте главы государства были обнародованы поручения Президента. То есть, лед тронулся, но в какую сторону?

За разъяснением происходящего УНИАН обратился к основному фигуранту встречи промышленников с Президентом - Валентину Ландыку.

- Валентин Иванович, во время встречи с Президентом Вы попросили отложить на год подписание соглашения с ЕС, ссылаясь на острую проблему в отношениях с Россией. Что происходит?

- Все связано с таможенной политикой Украины и России, а также с правилами Всемирной торговой организации. Во-первых, на сегодняшний день так сложилось, что Украина вошла в ВТО с нулевыми таможенными пошлинами, а Россия с конкретными таможенными пошлинами на свою продукцию, жестко защищая своего производителя. И они нам в августе, когда 11 дней шла репетиция (ситуации после подписания соглашения с ЕС – ред.), показала все. Причем Россия ничего не нарушает, мы это дело проверяли. Но, в результате таких действий наша продукция стала на 35-40% дороже. Мы стали неконкурентоспособными. Поэтому нужно все согласовать с Россией, нужно вспомнить о договоре о дружбе и сотрудничестве, о том, что мы ассоциированные члены экономического союза. Нужно увязать все вопросы, плюс подготовить наше законодательство. В плане ЕС тоже проблемы: у них – директивы, а у нас – госты.

- А года хватит, ведь Вы перечислили большое количество пунктов, которые нужно доработать, подкорректировать?

- Естественно, года, смотря кому, не очень-то хватит. Но, по крайней мере, будет время приблизиться, понять, не говорить, как у нас привыкли, а начать работать. Нужно вести переговоры с Россией, с ВТО, как быть в такой ситуации. Мы же не можем ввести в отношении России такие же пошлины, как у них, например, 25% на ту или иную продукцию. Мы же состоим в ВТО: им разрешено (применять пошлины – ред.), а нам нет. Поэтому вопрос нужно решать. Или мы со своей стороны должны ввести такие же пошлины, или договориться, чтобы не менять нулевые пошлины, которые были между Россией и Украиной и в данной ситуации с Таможенным союзом.

- То есть, мы вошли в ВТО на худших условиях, чем Россия?

- Да. Но тогда была такая ситуация.

***Украина стала полноправным 152-м членом ВТО 16 мая 2008 года. В то время Президентом Украины был Виктор Ющенко.

- А что же промышленники не отстаивали свои позиции?

- Тогда, как и сейчас, была гонка - надо бегом в ВТО, подальше от России. ВТО, естественно, воспользовалась этим. Обнулила нам пошлины. А мы вынуждены были принять. Глупость это была. Нельзя было этого делать.

- Основная причина - спешка?

- Конечно. Мы должны были подготовиться. Не говорю относительно всей продукции. Но в отношении той, на которую есть сертификат (международного качества – ред.), ее нужно было защитить, защитить украинского производителя. Потому что это – рабочие места. Но тогда была истерия. Преподносилась ВТО как панацея от всех бед. Уже сделали ошибку с вхождением в ВТО, так не нужно спешить с соглашением с ЕС, давайте осмотримся, просчитаем, согласуем и спокойно войдем в работу.

А то получается так, как я уже не один раз приводил пример, когда в 1986 году решили поднять качество в СССР до невероятных высот и поэтому ввели госприемку. Желание – должно быть все качественно и соответствовать европейским стандартам – прекрасное. Только мы забыли, что наше оборудование и технологии на 50 лет отстают от европейских. Естественно, через три года лопнула эта госприемка, масса людей остались без работы и т.д. Так что, нужно сейчас провести адаптацию (к европейским нормам – ред.), подготовиться. Поэтому я и попросил Президент на год отсрочить подписание с ЕС. Это не говорит о том, что мы не хотим в Европу. Просто мы не готовы на сегодняшний день.

- У «Норда» нет проблем с ЕС?

- У «Норда» проблемы с Россией, а с Евросоюзом проблем нет. Мы в Европе работаем, отгружаемся во Францию, Германию. У нас все соответствует их требованиям: по энергопотреблению, по экологии. Но у большинства предприятий Украины – не соответствует.

- То есть, речь идет о потери «Нордом» российского рынка?

- Да. Речь идет о рынках России, Казахстана и Беларуси.

- Значительный объем?

- Почти 50%, к сожалению.

- Накануне встречи с Президентом, промышленники общались с Азаровым. Премьера просили как можно быстрее наладить отношения с Россией, так как потери для бизнеса от их ухудшения огромные. Что, не было адекватной реакции со стороны главы правительства и поэтому пришлось обращаться к Виктору Януковичу?

- Вы сами ответили на свой вопрос. Были вынуждены обратиться в последнюю инстанцию. Но сейчас уже хорошо выступает Азаров и говорит, что нужно действительно налаживать и т.д. Я бы не хотел углубляться в эту тему.

Народный депутат (ПР) Валентин Ландык во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым, 8 ноября 2013 года.

- Тогда о другом. Вы просите отложить подписание соглашения с ЕС на год. Рассчитываете за это время все вопросы подогнать. Но эксперты говорят о том, что если сейчас не состоится подписание, то оно отсрочится на неопределенное время. По Вашему мнению, такой сценарий возможен?

- Не думаю. В Европе это нормально воспримут. Если бы я сказал, что не нужно нам это (соглашение с ЕС – ред.) - один вопрос. Я просто попросил Президента рассмотреть возможность отложить подписание на год и все. Ни в коем случае не говорю, что не надо идти в Европу. Это - и европейские стандарты, и европейское право. Что бы от этого отказаться, нужно быть не понятно кем. Я просто сказал Президенту, что промышленность сейчас не готова.

- Кстати, Президент, похоже, к промышленникам прислушался, потому что на следующий день после встречи дал массу поручений для нормализации отношений с Россией. То есть, он внял Вашей просьбе?

- Я тоже так хочу думать. Но, опять-таки, все меняется каждый день. Еще важно, что скажет миссия Кокса-Квасневского (в отношении разрешения на выезд для лечения Юлии Тимошенко – ред.), что заявят в Брюсселе. Тут уже от меня ничего не зависит. Мне уже задавали вопрос, а Вы не боитесь, что вот так сказали Президенту (отложить подписание соглашения с ЕС – ред.). Боюсь. Но я высказал свою точку зрения, опираясь на свой опыт.

- А если подписание состоится в ноябре?

- То тогда всем нужно ускоряться и ускоряться. Не должны мы все растягивать на десять лет (экспертная оценка срока перехода на европейские стандарты – ред.). Не нужно спать, надо определиться и нацелиться, чтобы государство было в плюсе.

- А если не сможем ускориться, что тогда будет?

- Тяжко. Будет падение объемов производства. А если ты неконкурентен, если у тебя продукция на 40% дороже, чем, к примеру, китайская, то кто ее будет покупать. В той же самой России? Мало того, Россия, у которой нулевые пошлины в Украину, завезет к нам продукцию, которая будет дешевле, и остановит нашу промышленность.

- То есть, наш ждет своего рода коллапс?

- Конечно. Причем их дешевая продукция придет к нам по закону. Получается, мы себя своими руками задавили.

- А предприниматели готовятся к такой ситуации?

- Вот поэтому и просим отложить подписание соглашения с ЕС. Нужно садиться за стол переговоров. Давайте пока не ломать копья.

- Вы будете и дальше вести переговоры с правительством на эту тему?

- Да. Переговоры с тем, чтобы разрешить проблему с Россией. Нас они к себе не пускают, а к нам заходят с нулевой пошлиной. Не вижу в этом логике. Нужно решать.

Нана Черная (УНИАН)