Ющенко считает, что к решению вопроса Тимошенко нужно вернуться после вильнюсского саммита

К евроинтеграционным законам и судьбе экс-премьер-министра Юлии Тимошенко следует вернуться после вильнюсского саммита.

Об этом в интервью «5-му каналу» во Франции заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

По его мнению, единолично вопрос Тимошенко власти и оппозиция решить не смогут.

«Альфа является успешное завершение украино-европейского диалога 29 ноября. И в этом контексте дальше могут решаться и вопросы правосудия, и избирательная реформа, и реформа конституции, и решение проблемы Тимошенко. И еще десяток, десяток вопросов, которые, безусловно, войдут в дорожную карту после 29 ноября», - считает Ющенко.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", который состоится в литовском Вильнюсе 28-29 ноября. Основное условие для подписания документа - решение вопроса Тимошенко.

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