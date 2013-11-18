Совет ЕС сегодня обсудит готовность Украины к подписанию Соглашения об ассоциации

Брюссель. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел сегодня, 18 ноября, в Брюсселе обсудит готовность Украины к подписанию Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства".

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, на заседании Совета будет председательствовать Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности политики Кэтрин Эштон.

"Заседание - в понедельник, и мне трудно делать прогноз, что будет происходить. Разумеется, что мы будем обсуждать этот вопрос, но я не вижу оснований для принятия решения. Хочу подчеркнуть - как позитивного, так и негативного решения, поскольку порой слышу, что это уже конец, и двери закрываются", - сказал в интервью литовскому веб-сайту "Делфи" министр иностранных дел председательствующей в настоящее время в ЕС Литвы Линас Линкявичус.

"Я не думаю, что дверь закрылась, зная инерцию, динамику, внутриполитическую жизнь Украины и активное влияние извне. Все это нужно оценить и посмотреть реально. Поэтому я думаю, что к самому саммиту у нас будет достаточно терпения, и если мы будем видеть какие-то признаки прогресса, то, думаю, и решение Европы будет. А каким оно будет - увидим. В том, что касается Украины, на сегодняшний день ответов нет", - прибавил литовский министр.

Ранее планировалось, что министры иностранных дел стран ЕС 18 ноября примут окончательное решение относительно подписания или не подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, однако после того как 13 ноября Конференция президентов Европарламента в Брюсселе продлила роботу Мониторинговой миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского до самого саммита в Вильнюсе 28-29 ноября, их заседание теперь не будет иметь последнего слова.

Линкявичус в очередной раз отметил, что в настоящее время многое зависит от Президента Украины Виктора Януковича.

"Его лидерство особенно важно в этот момент. И чем меньше времени остается, тем больше потребности в том или ином решении. Нужна четкость, нам нужно ясно знать, что происходит. Неоднократно делались официальные заявления украинской власти о четком выборе. Не раз говорилось и с нашей стороны, чего мы ждем от украинцев", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, которое включает создание зоны свободной торговли, ЕС требует от украинской власти принять закон о прокуратуре, изменения в избирательное законодательство, а также закон о лечении осужденных за рубежом, который позволил бы бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко выехать на лечение в Германию.

Последний раз Совет ЕС на уровне министров иностранных дел собирался в Люксембурге 21 октября, тогда было принято окончательно решить судьбу ассоциации с Украиной на заседании 18 ноября.