Решение о подписании Соглашения может быть принято непосредственно на саммите - Томбинский

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский считает, что решение о подписании Соглашения об ассоциации может быть принято непосредственно на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28 ноября.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

«Это решение может быть принято и непосредственно 28 ноября в Вильнюсе, без каких-либо допзаседаний»,- сказал Томбинский.

По его словам, лидеры стран Евросоюза будут присутствовать на саммите, однако они должны получить мандат от своих правительств и парламентов. «А поскольку не все условия, согласованные с украинским правительством и Президентом на саммите Украина-ЕС в феврале, на данный момент выполнены, то сложно представить, как это может быть сделано в столь короткий срок», - добавил он.

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По словам Томбинского, два посланника Европарламента - экс-президенты Пэт Кокс и Александр Квасневский - сказали, что пока решения нет. «Это означает, что пока нет и отрицательного ответа. То есть пока негативного решения по Соглашению об ассоциации принято не было»,- сказал Томбинский.

При этом он отметил, что сигналы, исходящие из Киева, вызывают тревогу. «Именно сигналы, исходящие из Киева, а не из Брюсселя. Брюссель настроен очень положительно. Если оценивать действия, а не слова, то в этом отношении Брюссель делает все возможное для подписания Соглашения во время Вильнюсского саммита», - сказал Томбинский.

По его словам, на сегодня некоторые политические ориентиры украинской стороной выполнены не были: не приняты закон о прокуратуре и изменениях избирательного законодательства, не решен вопрос так называемого «избирательного правосудия».

Как сообщал УНИАН, представитель миссии Европарламента Александр Квасневский оценивает шансы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом как 50 на 50.