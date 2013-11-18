МИД Германии: Украина должна понимать, что время истекает

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявляет, что Германия хочет ориентированной на Европу Украины, и подтверждает готовность его страны принять на лечение экс-премьера Юлию Тимошенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом глава МИД Германии заявил на заседании Советы ЕС на уровне министров иностранных дел, которое обсуждает подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Читайте также: Решение о подписании Соглашения может быть принято непосредственно на саммите - Томбинский

"Мы бы хотели, чтобы Украина была ориентирована на Европу. Но для этого должны быть выполнены определенные условия", - сказал глава немецкой дипломатии.

"Это срочное обращение к Украине действовать как можно быстрее. Время бежит и оно истекает. Все в Украине должны осознавать это", - сказал глава МИД Германии.

Вестервелле подтвердил, что Германия готова принять на лечение Тимошенко, которая в настоящее время находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове.