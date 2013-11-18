21 ноября в Киев приедет еврокомиссар Фюле

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря отмечает, что в четверг, 21 ноября в Киев прибудет комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Немыря сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что сегодня в Украину в 27-й раз прибудет Миссия Пэта Кокса и Александра Квасневского, а “в четверг планируется визит в Украину, в Киев, комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Фюле”.

Читайте также: Решение о подписании Соглашения может быть принято непосредственно на саммите - Томбинский

Немыря также подчеркнул, что на этой неделе для рассмотрения в парламенте нет вопросов, важнее законопроектов о прокуратуре, изменений к избирательному законодательству и относительно лечения осужденных за рубежом, в частности, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.