Украина и Азербайджан подписали ряд двусторонних документов

В Киеве в присутствии Президентов Украины и Азербайджана Виктора Януковича и Ильхама Алиева подписан ряд двусторонних документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений призвано способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества сторон в сфере карантина и защиты растений, обеспечению координации государственных фитосанитарных мер, предоставлению взаимной помощи в этой сфере, а также обмену правилами и положениями, регулирующими на территории Сторон соответствующие карантинные мероприятия.

План проведения консультаций по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики содержит перечень мер между Украиной и Азербайджанской Республикой на период 2014-2015 годов, реализация которых будет способствовать дальнейшему развитию и углублению взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах во всех сферах украинско-азербайджанского взаимодействия.

Протокол между Ривненской областной государственной администрацией Украины и исполнительной властью Габалинского района Азербайджанской Республики о сотрудничестве в экономической и социально-культурной областях направлен на развитие сотрудничества между предприятиями, научными и образовательными учреждениями, государственными и частными организациями соответствующих регионов в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта, науки и техники, образования, туризма и спорта, экологии и рационального использования природных ресурсов.

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Договор о сотрудничестве между Институтом культурологии Национальной академии искусств Украины и научно-методическим центром культуроведения Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики будет содействовать развитию сотрудничества между научно-исследовательскими центрами Украины и Азербайджана в академической и культурной сферах с целью осуществления научных разработок, обмена информацией, проведения научно-методических и культурно-информационных мероприятий.

Также Янукович и Алиев подписали Протокол четвертого заседания Совета Президентов Украины и Азербайджанской Республики, в котором зафиксированы результаты обсуждения основных вопросов повестки дня украинско-азербайджанских двусторонних отношений, в частности состояния и перспектив развития политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической сферах, а также достигнутые по результатам заседания Совета Президентов договоренности.