Саммит в Вильнюсе все еще может стать историческим - министр иностранных дел Польши
Брюссель. Вильнюсский саммит, несмотря на то, что Украина "оставила все на последнюю минуту", все еще может стать историческим, заявляет министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Сикорский заявил на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, который обсуждает подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.
"Мы приближаемся к саммиту "Восточного партнерства" в Вильнюсе, который все может стать историческим саммитом. И все осознают ставку, которая здесь существует", - сказал Сикорский журналистам.
"Но я предупреждал неоднократно украинскую власть, чтобы не оставляли все на последнюю минуту. Но, к сожалению, именно так и случилось - все как раз и оставлено на последнюю минуту! И из-за этого существует неуверенность ситуации", - заявил он.
Министры иностранных дел ЕС под председательством Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон не будут принимать сегодня окончательного решения о судьбе Соглашения об ассоциации с Украиной после того, как руководство Европарламента продлило на прошлой неделе срок действия миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского до Вильнюсского саммита.
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