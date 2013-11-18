Янукович 21 ноября посетит Австрию с официальным визитом

21 ноября начнется официальный визит Президента Украины Виктора Януковича в Республику Австрия.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента со ссылкой на советника главы государства - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрея Гончарука.

Программой визита предусматривается, в частности, проведение встреч Януковича с Федеральным президентом Республики Австрия Гайнцом Фишером, президентом Национального совета Австрии Барбарой Праммер и вице-канцлером, федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Михаэлем Шпиндельеггером.

С австрийской стороной планируется обсудить широкий круг вопросов развития двусторонних отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание на переговорах будет уделено теме европейской интеграции Украины, прежде всего, подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС в ходе Вильнюсского саммита инициативы «Восточное партнерство».

В повестке дня - вопросы активизации двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и энергетики.

По словам Гончарука, в рамках визита планируется подписание двусторонних документов о сотрудничестве в транспортной сфере и по вопросам борьбы с организованной преступностью.