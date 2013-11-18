Ефремов не исключает внеочередного заседания Рады

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает возможности проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады для принятия трех евроинтеграционных законов - об усовершенствовании избирательного законодательства, о прокуратуре и о лечении заключенных за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

“Если будут согласованы какие-то документы, возникнет экстренная необходимость проголосовать за эти документы. Я думаю, мы в любой момент можем собраться, проблемы такой не существует. Три руководителя фракций подпишут соответствующее представление Рыбаку, и мы соберем сессию. А если мы будем уверены, что в зале соберется достаточное количество голосов для того, чтобы голосовать за тот или иной документ, то вообще проблемы не будет”, - сказал Ефремов.

По его словам, завтра в парламенте должны рассматриваться четыре законопроекта о лечении осужденных за рубежом, а в четверг - о прокуратуре и выборах.

В то же время Ефремов напомнил, что Партия регионов готова рассматривать законопроект о лечении осужденных, который предложит соответствующая рабочая группа, а относительно голосования за него будет определяться в ходе рассмотрения в парламенте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Совет ЕС сегодня обсудит готовность Украины к подписанию Соглашения об ассоциации