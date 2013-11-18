Меркель не видит готовности Украины выполнить условия, необходимые для ассоциации с ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит готовности Украины выполнить условия, необходимые для заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Сегодня я должна вам сказать, что пока не видно, чтобы Украина была готова создать предпосылки для возможного подписания", — заявила Меркель, выступая в понедельник на внеочередном заседании Бундестага, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что эту тему будут обсуждать министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник и во вторник.

Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября. Однако пока не выполнены несколько условий. Одно из них — освобождение экс-премьера, лидера оппозиции Юлии Тимошенко, осужденной в 2011 году за превышение полномочий при подписании в 2009 году газового соглашения с РФ.

Условие об освобождении Тимошенко, которая более 1,5 лет находится на лечении в больнице в Харькове, является самым сложным для Киева. Возможным выходом из ситуации мог бы стать закон, который позволил бы направить экс-премьера на лечение за границу. Однако парламентарии пока не смогли прийти к единому решению, чтобы принять закон, который устроил бы и власть, и оппозицию.

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