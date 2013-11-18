Фюле приедет в Украину завтра
17:30, 18 ноября 2013Разное
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Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле прибудет в Украину уже завтра, 19 ноября.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
«Он будет находиться в Украине 19 ноября», - сказал Стулик, отвечая на вопрос о визите Фюле в Украину.
Как сообщал УНИАН, раньше председатель Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря заявил, что Фюле прибудет в Киев в четверг, 21 ноября.
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