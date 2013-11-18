Фюле приедет в Украину завтра

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле прибудет в Украину уже завтра, 19 ноября.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

«Он будет находиться в Украине 19 ноября», - сказал Стулик, отвечая на вопрос о визите Фюле в Украину.

Как сообщал УНИАН, раньше председатель Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря заявил, что Фюле прибудет в Киев в четверг, 21 ноября.