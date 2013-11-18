Анонс на 19 листопада

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Дискуссия на тему "Новые правила перевозки: акценты и риски". К участию приглашены первый заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства А.Потимков, председатель общественного совета при Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства П.Михайлиди, председатель общественного комитета транспортной безопасности Ю.Папировий, председатель Федерации работодателей транспорта Украины О.Климпуш, директор департамента автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры Украины Д.Петухов, руководитель отдела внутренних перевозок Департамента автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры Украины В.Балин, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Л.Докиль, председатель профессионального союза таксистов Украины ВПопик, председатель всеукраинской общественной организации "Украинское такси" Л.Бойко, вице-президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков В.Вакуленко, вице-президент Ассоциации предприятий инфраструктуры транспорта А.Давыдов.

* Заседание круглого стола на тему: «Аграрный сектор Украины на пути европейской интеграции». Мероприятие состоится при участии Главы Представительства ЕС в Украине Яна Тадеуша Томбинського, Генерального директора Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Ежи Богдана Плеве, докладчика Европейского парламента по экономической части Соглашения об ассоциации - зоне свободной торговли между Украиной и ЕС Павла Залевского.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок недвижимости Украины: итоги 2013". Организатор - Союз специалистов по недвижимости Украины. Участники: Александр Рубанов, президент Союза специалистов по недвижимости Украины; Виктор Несин, глава правления СПУ, Александр Бондаренко, президент "FIABCI-Украина", Алена Полховская, глава правления Союза консультантов по недвижимости.

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