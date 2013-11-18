ТОП-10 (18 ноября)

Спад промпроизводства в Украине в октябре замедлился до 4,9%

«Нафтогаз» до конца года погасит 1 млрд долл. долга перед «Газпромом» - Ставицкий

"Нафтогаз" и "Газпром" договорились о новом графике расчетов

Решение о подписании Соглашения может быть принято непосредственно на саммите - Томбинский

Оборот розничной торговли в Украине вырос на 9,5%

Нацбанк продлил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки - источник

Совет ЕС не принял решения относительно ассоциации с Украиной

Банки в январе-сентябре нарастили долю кредитов в реальный сектор на 3 п.п.

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Киева

Металлургическая отрасль Украины за 9 месяцев сократила убытки на 20%

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Спад промпроизводства в Украине в октябре замедлился до 4,9%

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года замедлился до 4,9%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к сентябрю 2013 года промпроизводство выросло до 7,4%. В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства сохраняется на уровне 5,2%.

По данным Госстата, в октябре 2013 года по отношению к октябрю 2012 года рост производства зафиксирован только в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 8,9% (на 17,3% к предыдущему месяцу), добыче металлических руд - на 3,6% (спад 4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 2,7% (20%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,4% (7,8%).Остальные отрасли в октябре 2013 года показали спад в годовом выражении. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции - на 18,9% (2,3% к предыдущему месяцу), машиностроении - на 14,3% (рост 4,6%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 12,5% (рост на 21,7%), металлургическом производстве - на 8% (2,7%), текстильном производстве и производстве одежды - на 7,3% (рост 3,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 5,6% (рост 1,3%), добыче сырой нефти и природного газа - на 3% (рост 2%).

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года ускорился до 5,6%, по отношению к августу 2013 года спад промпроизводства замедлился до 0,4%, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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«Нафтогаз» до конца года погасит 1 млрд долл. долга перед «Газпромом» - Ставицкий

Долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Ставицкий сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять платежи российскому «Газпрому» за газ, который был закуплен в августе.

«Я уже говорил, что на прошлой неделе было оплачено более чем 20%. Каждый день идут платежи», - сказал Ставицкий.

14 ноября замглавы «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что в компании не видят положительной динамики в погашении долга за поставки российского газа Украиной, который в настоящее время превышает 1,3 млрд долларов.

Напомним, «Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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"Нафтогаз" и "Газпром" договорились о новом графике расчетов

"Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий.

"Достигнуты компромиссные решения, которые позволят Украине своевременно оплачивать по новому графику, который был подписан, за природные ресурсы, которые мы получаем. И в то же время удовлетворить потребности всех наших партнеров в части поставщика природного газа, а это "Газпром", и в части - транзита в Европу", - сказал Ставицкий.Как сообщал УНИАН, ранее Ставицкий заявил, что долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Решение о подписании Соглашения может быть принято непосредственно на саммите - Томбинский

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский считает, что решение о подписании Соглашения об ассоциации может быть принято непосредственно на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28 ноября.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

«Это решение может быть принято и непосредственно 28 ноября в Вильнюсе, без каких-либо допзаседаний»,- сказал Томбинский.

По его словам, лидеры стран Евросоюза будут присутствовать на саммите, однако они должны получить мандат от своих правительств и парламентов. «А поскольку не все условия, согласованные с украинским правительством и Президентом на саммите Украина-ЕС в феврале, на данный момент выполнены, то сложно представить, как это может быть сделано в столь короткий срок», - добавил он.

По словам Томбинского, два посланника Европарламента - экс-президенты Пэт Кокс и Александр Квасневский - сказали, что пока решения нет. «Это означает, что пока нет и отрицательного ответа. То есть пока негативного решения по Соглашению об ассоциации принято не было»,- сказал Томбинский.При этом он отметил, что сигналы, исходящие из Киева, вызывают тревогу. «Именно сигналы, исходящие из Киева, а не из Брюсселя. Брюссель настроен очень положительно. Если оценивать действия, а не слова, то в этом отношении Брюссель делает все возможное для подписания Соглашения во время Вильнюсского саммита», - сказал Томбинский.

По его словам, на сегодня некоторые политические ориентиры украинской стороной выполнены не были: не приняты закон о прокуратуре и изменениях избирательного законодательства, не решен вопрос так называемого «избирательного правосудия».

Как сообщал УНИАН, представитель миссии Европарламента Александр Квасневский оценивает шансы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом как 50 на 50.

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Оборот розничной торговли в Украине вырос на 9,5%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2013 года вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 718,406 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Волынской области – на 12,3%, до 14,226 млрд грн, в Севастополе – на 12,1%, до 8,608 млрд грн, в АР Крым – на 12%, до 36,235 млрд грн, а также в Житомирской – на 11,5%, до 15,786 млрд грн и Ивано-Франковской областях – на 11,1%, до 18,573 млрд грн.

Оборот розничной торговли в Киеве в январе-октябре т.г. вырос на 10,7%, до 92,159 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2013 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) - до 638,1 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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Нацбанк продлил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки - источник

Национальный банк Украины продлил требования по обязательной продаже 50% валютных поступлений экспортеров еще на полгода, до 17 мая 2014 года, сообщил УНИАН источник в банке со ссылкой на постановления регулятора №453 и №457.

По словам собеседника агентства, указанными постановлениями Нацбанк продлил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортеров и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

В то же время, как отметил банкир, регулятор сделал исключение для банков, поступления которых стали объектом обязательной продажи в сентябре текущего года. «Согласно пункту 2 постановления №453, поступления в пользу уполномоченных банков исключены из перечня объектов обязательной продажи, и теперь эти требования касаются поступлений валюты в пользу субъектов, которые не являются банками», - сказал он.

По словам банкира, остальные требования регулятора в части обязательной продажи и сроков расчетов по экспортно-импортным операциям остались без изменений.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк имеет право временно (сроком до 6 месяцев) вводить норму обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте и изменять сроки экспортно-импортных расчетов.

19 ноября 2012 года НБУ ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. 17 мая регулятор продлил действие этих норм еще на полгода до 19 ноября.

Постановлением №381 от 25 сентября 2013 года Нацбанк расширил действующие требования по обязательной продаже валюты, распространив их на все поступления в инвалюте из-за границы в адрес юридических лиц (кроме уполномоченных банков) и физических лиц-предпринимателей, а также на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам.

Согласно разъяснениям регулятора, требования по обязательной продаже распространяются на поступления в форме иностранных инвестиций в Украину, на счета резидентов за пределами Украины и возврат ранее перечисленных средств.

В то же время, эти требования не распространяются на внешние заимствования государства, валютные поступления в рамках международных договоров и на кредиты, привлеченные под госгарантии.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 15,95% или 3,914 млрд долл. меньше уровня начала года. В 2012 году резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение золотовалютных резервов Национального банка Украины до 17,8 млрд долл. в 2013 году и до 12,9 млрд долл. в 2014 году, в результате чего курс нацвалюты по отношению к доллару США, по оценкам агентства, может снизиться в 2014 году до 8,5 грн за доллар. Другое агентство, Standard & Poor's, прогнозирует девальвацию гривни в 2014 году до 9,5 грн/долл., но при этом не уточняет предполагаемый уровень падения резервов.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке. Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую он возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.

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Совет ЕС не принял решения относительно ассоциации с Украиной

Брюссель. Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС не принял решения по Украине, однако оставил "открытыми двери" для Киева, если он выполнит условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Литвы Линас Линкявичус.

Он сказал: "Я думаю, что это было предсказуемо, что мы не примем никакого решения, как я об этом сказал до начала заседания. Я могу подтвердить, что никакого решения не было принято. Я верю, что это хорошо, потому что также нет негативного решения. Двери остаются открытыми".

В то же время Линкявичус констатировал, что украинцы "должны выполнить необходимые условия, и они это обещали сделать".

"Увидим, возможно, Верховная Рада завтра будет результативной, что очень помогло бы - нам нужно движение. Отложив эмоции, оценив ситуацию объективно, в какой мере были выполнены условия, мы сможем принять решение - не сегодня, как я сказал, но я не исключил бы, что мы вернемся к этому вопросу", - сказал литовский министр.

"Это может произойти в любой день, даже в последний момент - в Вильнюсе. Все будет зависеть от ситуации в Украине, - объяснил Линкявичус. - Эти 10 дней до саммита будут решающими".

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле отказался на брифинге сказать, имеет ли Соглашение об ассоциации шанс на подписание в Вильнюсе. "В эти дни, что остаются, я не хотел бы спекулировать, когда будет подписано соглашение", - сказал он.

Как известно, ранее планировалось, что на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел будет окончательно решено, подписывать ли Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Однако на прошлой неделе руководство Европарламента продолжило работу миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского до самого саммита.

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Банки в январе-сентябре нарастили долю кредитов в реальный сектор на 3 п.п.

Объем кредитов, предоставленных банками предприятиям реального сектора экономики, по итогам третьего квартала 2013 года достиг 647,273 млрд грн или 72,3% от общего объема предоставленных кредитов, что на 3,02 п.п. больше, чем годом ранее, сообщил Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

По информации Нацбанка, в третьем квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом рост кредитов реального сектора составил 24,176 млрд грн, или 0,44 п.п.

В третьем квартале наибольший рост зафиксирован в кредитовании таких отраслей, как поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 13,98%, или 3,042 млрд грн, до 24,828 млрд грн, временное размещение и организация питания - на 10,62%, или 458,16 млн грн, до 4,772 млрд грн, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - на 10%, или 914,83 млн грн, до 10,060 млрд грн, водоснабжение и канализация - на 7,38%, или 160,30 млн грн, до 2,333 млрд грн.

Наиболее снижение объемов кредитования в третьем квартале произошло в таких отраслях, как охрана здоровья и предоставление социальной помощи - на 15,56%, или 224,47 млн грн, до 1,218 млрд грн, образование - на 13,30%, или 29,17 млн грн, до 190,10 млн грн.

В общей структуре кредитов реального сектора наибольшая доля традиционно приходится на кредитование предприятий розничной торговли (240,618 млрд грн или 37,17% общего объема кредитов реального сектора), перерабатывающую промышленность (133,926 млрд грн или 20,69%), операции с недвижимостью (46,254 млрд грн или 7,15%), строительство (43,882 млрд грн или 6,78%).

Также сообщается, что доля недействующих кредитов в совокупном объеме кредитов по итогам третьего квартала выросла на 0,22 п.п. - до 14,02%, в то время как по сравнению с предыдущим кварталом текущего года доля недействующих кредитов снизилась на 1,18 п.п.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков по кредитам в октябре вырос на 8,6 млрд грн, или на 1% (с начала года - на 7,2%), - до 867,6 млрд грн за счет прироста остатков как в национальной валюте на 1,3% (с начала года - на 9,9%), так и в иностранной - на 0,4% (с начала года - на 2,6%). Остатки по кредитам, предоставленным юрлицам, выросли на 1,1% (с начала года - на 8,3%) - до 678,1 млрд грн, физическим лицам - на 0,6% (с начала года - на 3,5%) - до 189,5 млрд грн.

Средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам в национальной валюте, выросла до 15,58% (с 15,21% в сентябре), а по кредитам в иностранной валюте уменьшилась до 8,85% (с 9,66%).

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Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Киева

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", при этом ухудшило прогноз по рейтингу до негативного со стабильного, сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

Кроме того, Fitch понизило рейтинг столицы Украины по национальной шкале до "BBB(ukr)" с "BBB+(ukr)", прогноз - негативный. Краткосрочный рейтинг города был подтвержден на уровне "B".

Рейтинговое действие последовало за снижением долгосрочного рейтинга Украины. "Подтверждение долгосрочного рейтинга отражает статус Киева как политической, экономической и финансовой столицы Украины", - говорится в релизе.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

Кроме того, снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В».

По мнению аналитиков Fitch, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни. При этом приток внешнего капитала, по мнению Fitch, вряд ли компенсирует потерю объема резервов. Украина, как отмечается, и во многом ее корпорации и банки, фактически отрезаны от внешних рынков заимствования высоким уровнем рисковой премии по облигациям.

В Fitch обратили внимание, что правительство ищет альтернативные источники ресурсов. В этой связи небольшим просветлением на общем негативном фоне служит перспектива возобновления финансирования страны со стороны Международного валютного фонда. «Соглашение с МВФ позволит сократить фискальный дефицит, усилить гибкость валютного курса и сократить внутренние субсидии. Этот пакет мер будет считаться кредитно-положительным. Соглашение позволит рефинансировать суверенный долг 2014-2015 годов и откроет другие финансовые источники», - подчеркивается в сообщении агентства.

В числе негативных факторов, влияющих на финансовое состояние Украины в среднесрочной перспективе, Fitch отмечает рост ставок по государственным облигациям, перспективу выпуска векселей для оформления бюджетной задолженности, включая задолженность по НДС, а также увеличивающийся фискальный дефицит, растущий из-за потерь государственного нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, для горнорудной компании Ferrexpo и компании Fintest Trading. Последней был присвоен «ССС+» с негативным прогнозом.

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Металлургическая отрасль Украины за 9 месяцев сократила убытки на 20%

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-сентября 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, или на 2,2 млрд грн - до 8,8 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 9 месяцев уменьшился на 10,2% (на 12 млрд грн) и составил 106,1 млрд грн.

За 9 месяцев отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,3% против 7,9% за аналогичный период 2012 года.

Убытки металлургической отрасли за отчетный период от операционной деятельности (производство, административные затраты, сбыт и др.) сократились на 6%, или 604 млн грн и составили 9,6 млрд грн.

«По-прежнему, основной причиной высокого уровня убытков от реализации является низкий уровень спроса и цен на металлопродукцию», - отмечает «Металлургпром».

Объединение прогнозирует, что в ноябре-декабре на фоне роста цен на железорудное сырье и металлолом ожидается некоторый рост цен на металлопродукцию, который, тем не менее, не позволит металлургам выйти на прибыльную работу.

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.

УНИАН