Сенат США призвал украинскую власть освободить Тимошенко

Сенат США принял резолюцию, в которой призвал украинскую власть освободить бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, а Европейский Союз – включить вопрос об освобождении Тимошенко как важный критерий для подписания Соглашения об ассоциации.

Как сообщает Радио Свобода, Сенат одобрил документ 18 ноября.

Также в резолюции высказывается обеспокоенность по поводу выборочного и политически мотивированного заключения Тимошенко, которое «отвлекает внимание от прочных связей Украины с Европой, Соединенными Штатами и обществом демократических стран».

Сенатский комитет по иностранным делам принял эту резолюцию еще в конце июня.

Во время своего выступления в Сенате один из авторов документа Ричард Дурбин рассказал, что сенаторы-авторы резолюции не спешили выносить ее на рассмотрение всего состава Сената, надеясь, что дело Тимошенко будет решено.

Особенно большую надежду они возлагали на Мониторинговую миссию Европарламента в составе Пэта Кокса и Александра Квасневского, надеясь, что решение будет принято к саммиту «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

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Решение вынести на голосование резолюцию по Тимошенко в американском Сенате все же приняли 13 ноября, когда Верховная Рада решила отложить голосование за законопроект, который бы позволил отпустить Тимошенко на лечение в Германию.

Дурбин выразил сожаление, что Украина, которая является партнером Запада и оказала значительную помощь в Ливии и Афганистане, упускает исторический шанс из-за персональных обид и играет на руку российскому Президенту Владимиру Путину.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС не принял решение об ассоциации с Украиной, однако оставил "открытыми двери" для Киева, если он выполнит условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.