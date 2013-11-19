Верховная Рада сегодня рассмотрит четыре законопроекта "о Тимошенко"

Сегодня Верховная Рада рассмотрит 4 законопроекта о лечении осужденных за рубежом, в частности, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня законопроекты внефракционных депутатов Анжелики Лабунской, Сергея Мищенко, Владимира Купчака и общий оппозиционный законопроект “О запрещении выборочного правосудия и снятии препятствий к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его государственными членами”.

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Также сегодняшней повесткой дня заседания предусмотрено рассмотрение законопроекта о запрещении финансовых пирамид в Украине; проекта постановления об образовании ВСК по расследованию остановки работы госреестров; вопроса о назначении отдельных внеочередных выборов; проектов постановлений об изменениях и установлении границ городов Ялта и Феодосии.

Также Рада рассмотрит законопроект о ратификации Финансового соглашения (проект “Реабилитация гидроэлектростанций”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Среди прочего парламент рассмотрит проекты постановлений о введении моратория на закрытие учебных заведений.

Рада также рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата от КПУ Михаила Герасимчука. 66-летний Герасимчук 7 ноября умер в больнице «Феофания», где проходил курс лечения от рака легких.