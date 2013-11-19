Депутаты не поддержали повестку дня на эту неделю

Народные депутаты не поддержали повестку дня заседаний Верховной Рады Украины на 19-22 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали лишь 195 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования председатель Верховной Рады Владимир Рыбак высказал мнение, что, поскольку депутаты не проголосовали за этот вопрос, то они не хотят рассматривать законопроекты относительно лечения заключенных за рубежом, в частности экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, кроме прочего, Верховная Рада планировала рассмотреть 4 законопроекта о лечении осужденных за рубежом, в частности, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

В повестке дня законопроекты внефракционных депутатов Анжелики Лабунской, Сергея Мищенко, Владимира Купчака и общий оппозиционный законопроект “О запрещении выборочного правосудия и снятии препятствий к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и его государственными членами”.