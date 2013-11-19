Рада 21 ноября рассмотрит законопроекты о решении «вопроса Тимошенко»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что парламент в четверг, 21 ноября, будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, в том числе и о решении «вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сообщил после перерыва в работе парламента и консультаций с лидерами фракций.

Он отметил, что такая договоренность была достигнута на консультациях с руководителями фракций.

Рыбак подчеркнул, что среди этих законопроектов будут 4 законопроекта о лечении заключенных за границей, в частности Тимошенко, которые должны были рассматриваться на сегодняшнем заседании.

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