Украина будет настаивать на выполнении договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ

На заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге, Украина будет настаивать на необходимости выполнения договора о зоне свободной торговли между странами СНГ.

Об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«Одним из основных вопросов, на которых намерена акцентировать украинская сторона, станет ход выполнения положений договора о зоне свободной торговли между государствами СНГ от 18 октября 2011 года и необходимость безусловного выполнения этого документа всеми сторонами», - сказал Перебыйнис.

По его словам, в заседании совета глав правительств СНГ, которое состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге примет участие делегация Украины во главе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

В повестку дня заседания включено почти 20 вопросов экономического и социально-гуманитарного характера. В частности, предметом обсуждения станет проект плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, участники заседания обменяются мнениями относительно уточнения прогноза производства и потребления энергоресурсов стран-участниц СНГ на период до 2020 года и заслушают информацию о деятельности Совета по сотрудничеству в сфере здравоохранения СНГ, о реализации межгосударственной радионавигационной программы.

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