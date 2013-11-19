Фирташ заявляет, что для него не важно, куда будет двигаться Украина — в ЕС или ТС

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявляет, что для него не так важно, куда будет двигаться Украина — в Европейский Союз или в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фирташ сказал сегодня на брифинге в Донецке.

Отвечая на вопрос УНИАН, хочет ли он лично, как глава Федерации работодателей Украины, чтобы 28 ноября на Вильнюсском саммите было подписано Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, он сказал: «Я говорю мое мнение — мне не важно, куда политически будет двигаться страна».

При этом Фирташ добавил: «Для меня, как для бизнесмена, самый важный вопрос — это не потерять ни те возможности (которые дает Евросоюз — УНИАН) и ни те возможности (которые дает Таможенный союз). Вот это моя точка зрения и я на ней стою. И я так считаю, что от меня не зависит, куда мы двигаемся, к сожалению».

По словам Фирташа, его предприятия уже готовятся к предстоящим процессам.

«Мы понимаем, что такой «шпагат» будет, и мы занимаемся им уже, наверное, с марта месяца. Мы готовимся к этому процессу и разрабатываем с Европой все необходимое по поводу всех стандартов. И с Таможенным союзом работаем, есть рабочая группа, которую создали и на базе государства, и на базе федерации (Федерация работодателей Украины). Вот наша позиция», - объяснил Фирташ.

Как сообщал УНИАН, также сегодня в Донецке Фирташ подтвердил закупку его компанией Ostchem у России 5 миллиардов кубометров природного газа за счет кредита «Газпромбанка» для обеспечения транзита российского газа европейским потребителям.

8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища, цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров.