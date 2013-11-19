Азаров отбыл в Санкт-Петербург на заседание глав правительств СНГ
16:14, 19 ноября 2013Разное
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Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 20 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, после заседания Азаров проведет встречу с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
В ходе встречи с Медведевым планируется обсуждение вопросов, касающихся газовой сферы и взаимной торговли.
Как сообщал УНИАН, в ходе заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ среди прочих главы правительств стран СНГ намерены рассмотрят вопрос о выполнении Договора о зоне свободной торговли СНГ.
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