Азаров отбыл в Санкт-Петербург на заседание глав правительств СНГ

Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 20 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, после заседания Азаров проведет встречу с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи с Медведевым планируется обсуждение вопросов, касающихся газовой сферы и взаимной торговли.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ среди прочих главы правительств стран СНГ намерены рассмотрят вопрос о выполнении Договора о зоне свободной торговли СНГ.