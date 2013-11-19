Лавров: не Россия, а ЕС "беспардонно давит" на страны Восточного партнерства

Евросоюз оказывает давление на страны "Восточного партнерства", ставя их перед выбором между Россией и европейской интеграцией, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

"Если уж сравнивать эту нашу честную и товарищескую позицию с тем, что делают некоторые представители Европейского союза, то, наверное, с той стороны оказывается как раз достаточно беспардонное давление на фокусное государство, и делается заявление типа - вы должны выбирать: либо назад в темное прошлое, либо с нами в светлое будущее", - сказал Лавров.

По его словам, "никто никогда из Евросоюза не произнес той фразы, с которой мы начинаем изложение своей позиции в отношении к "Восточному партнерству". "Это суверенный выбор каждого конкретного государства. Ни один еврочиновник такой фразы не произнес. Они говорят: вы должны сделать выбор, но выбор в пользу Евросоюза, иначе вы пропадете", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, руководитель немецкого правительства Ангела Мервель, выступая в понедельник на внеочередном заседании бундестага, заявила, что ЕС должен оказывать своим восточным соседям конкретную поддержку в торговых конфликтах с Россией.

«Я буду в Вильнюсе выступать за то, чтобы ЕС противопоставлял этому давлению конкретные шансы и фактическую солидарность. Будь то возможность сбыта продуктов, которые, например, не разрешают ввозить в Россию, или широкая помощь в разработке системы энергоснабжения», - подчеркнула Меркель.

Канцлер добавила, что поднимала этот вопрос в ходе бесед с Президентом РФ Владимиром Путиным и заверяла его, что "Восточное партнерство" или двусторонние соглашения отдельных стран с ЕС не направлены против России.