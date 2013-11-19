ТОП-10 (19 ноября)

Рада 21 ноября рассмотрит законопроекты о решении «вопроса Тимошенко»

Схема расчетов между «Нафтогазом» и «Газпромом» еще не урегулирована, заявляют в РФ

Вопрос поставок газа в Украину через Словакию может решиться в ближайшие дни - СМИ

Украина за 10 месяцев импортировала газ на 9,5 млрд долл. - Миндоходов

Россия ужесточает требования к трудовым мигрантам из стран-членов ВТО - СМИ

Минфин привлек в госбюджет 1,2 млрд грн и 299,9 млн долл.

ВР повысила штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Фирташ подтвердил закупку у России 5 млрд кубов газа за счет кредита «Газпромбанка»

Сведения о предпринимателях внесут в Единый госреестр

В Украине усилят ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

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Рада 21 ноября рассмотрит законопроекты о решении «вопроса Тимошенко»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что парламент в четверг, 21 ноября, будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, в том числе и о решении «вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сообщил после перерыва в работе парламента и консультаций с лидерами фракций.

Он отметил, что такая договоренность была достигнута на консультациях с руководителями фракций.

Рыбак подчеркнул, что среди этих законопроектов будут 4 законопроекта о лечении заключенных за границей, в частности Тимошенко, которые должны были рассматриваться на сегодняшнем заседании.

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Схема расчетов между «Нафтогазом» и «Газпромом» еще не урегулирована, заявляют в РФ

До конца схема расчетов между НАК "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом компанией "Газпром" за поставленный газ в августе и октябре не урегулирована, это предмет договоренностей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал президент Российского газового общества Павел Завальный.

"Что касается расчетов - до конца схема расчетов не урегулирована", - сказал Завальный и добавил, что стороны найдут решение так как в этом заинтересованы Украина и Россия, чтобы обеспечить транспортировки российского газа в Европу.При этом он подчеркнул, что "Нафтогаз" прекратил отбор газа из своих ПХГ и закупает российский газ в объемах 45-100 млн куб. м в сутки.

По словам Завального, в ПХГ Украины закачано порядка 17 млрд куб. м, а для надежного транзита надо 21-22 млрд. куб. м газа.

Он считает, что транзитные риски остаются, так как НАК "Нафтогаз" не в состоянии вовремя оплачивать поставки газа без привлечения кредитных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину, которая позволит Украине своевременно оплачивать получаемый у РФ газ.

Ранее Ставицкий заявил, что долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Вопрос поставок газа в Украину через Словакию может решиться в ближайшие дни - СМИ

Вопрос о реверсных поставках газа из Европы через территорию Словакии, которые Украина пытается наладить с мая текущего года, может решиться в ближайшие дни, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«По мнению ряда чиновников, знакомых с ходом переговоров, соглашение, устраняющее технические препятствия для поставок газа, может быть подписано в ближайшие дни, как раз к саммиту в Вильнюсе на следующей неделе, где Украина должна решить, следует ли подписывать политическую сделку с ЕС», - сообщает издание.

Тем не менее, как отмечает The Wall Street Journal, чиновники говорят, что газовые поставки могут начаться не раньше, чем в 2014 году.

«Это означает, что Киев будет оставаться уязвимым этой зимой перед Россией, угрожающей сокращением поставок газа, если Украина подпишет соглашение с ЕС по вопросам торговли», - отмечает издание.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, вопрос о реверсных поставках газа в Украину из Европы через территорию Словакии должен был разрешиться еще 7 ноября после переговоров с представителями Еврокомиссии, однако положительного результата на тот момент добиться так и не удалось.25 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос.

По его словам, в случае запуска словацкого маршрута реверсных поставок газа Украина сможет получать наибольшие объемы «голубого» топлива - не менее 10 млрд куб. м.

В сентябре о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ. А согласовать реверс, как отмечал Томбинский, необходимо со всеми участниками процесса.

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Украина за 10 месяцев импортировала газ на 9,5 млрд долл. - Миндоходов

Украина в январе-октябре 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 9,536 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в октябре 2013 года составил 1,919 млрд долл.

Импорт природного газа из России за 10 месяцев 2013 года в денежном выражении составил 8,769 млрд долл. - 92% от общего объема поставок. Импорт газа из Германии за отчетный период составил 0,336 млрд долл., из Венгрии - 0,151 млрд долл., из других стран - 0,282 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, долг НАК "Нафтогаз Украины" перед компанией "Газпром" за потребленный в августе и октябре газ составляет около 1 млрд долларов, задолженность будет погашена до конца этого года.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из РФ).

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Россия ужесточает требования к трудовым мигрантам из стран-членов ВТО - СМИ

Министерство труда и социальной защиты России ужесточает требования к квалификации иностранных граждан, пребывающих на работу в Россию из стран — членов ВТО. Тем, кто не впишется в данные требования, в трудоустройстве на территории России будет отказано, пишут "Известия".

Новые требования к квалификации трудовых мигрантов изложены в проекте постановления правительства «О требованиях к уровню квалификации и знаниям иностранных граждан и лиц без гражданства, направляемых для работы в РФ». Как следует из документа, они коснутся высокооплачиваемых трудовых мигрантов, прибывающих из стран-членов ВТО для работы в представительствах и филиалах иностранных компаний, зарегистрированных на территории России.

При этом трудовой доход мигрантов должен быть не менее 2 млн рублей в год (167 тыс. рублей в месяц). Как сообщили в ведомстве, исключения будут сделаны только для генеральных директоров филиалов или «дочерних структур» иностранных компаний. Ко всем остальным, начиная с заместителей гендиректоров, будут предъявляться новые требования.

В частности, трудовой стаж приглашенных иносотрудников должен составлять не менее трех лет, они должны иметь либо государственные награды, либо ученую степень. Или обладать результатами интеллектуальной деятельности — научная работа, литературное произведение и т.д., — авторами или соавторами которых они являются. В министерстве особо отметили, что экспатам, несоответствующим данным требованиям, разрешения на работу выдаваться не будут.

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Афанасьева считает, что меры, предложенные министерством, необходимы.

Другой позиции придерживаются в думском комитете по делам национальностей. Гаджимет Сафаралиев считает, что ужесточение требований к специалистам может повлиять на небольшие компании с невысоким уровнем менеджмента. Сафаралиев полагает, что государству не нужно вмешиваться в их кадровую политику.

По состоянию на октябрь 2013 года, на территории России зарегистрировано 6357 аккредитованных представительств и филиалов иностранных компаний, которых коснется нововведение.

Эксперты уверены, что выполнение требований затронет не столько специалистов из прогрессивной части ВТО, сколько граждан, приглашаемых на работу в Россию из стран третьего мира и бывших союзных республик. Напомним, что участниками ВТО являются Киргизия, Таджикистан, Украина, Грузия, страны Балтии и развивающиеся государства Азии и Африки.

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Минфин привлек в госбюджет 1,2 млрд грн и 299,9 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 19 ноября, привлекло в государственный бюджет 1,243 млрд грн и 299,876 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Наибольшее размещение в национальной валюте проведено по 3-летним облигациям, индексированным на валютный курс, размещение которых Минфин возобновил в ноябре, в то время как в июне-сентябре текущего года их размещение не проводилось. Минфин удовлетворил обе поданные заявки и привлек в госбюджет 477 млн грн по ставке доходности 9,50% годовых.

Также в рамках размещения ОВГЗ в национальной валюте Минфин привлек в госбюджет 319,229 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение краткосрочных облигаций сроком обращения 22 дня с доходностью 4% годовых, 313,831 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых и 132,712 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 10-летних облигаций с доходностью 10% годовых.

Все средства в иностранной валюте привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США с досрочным погашением. Минфин удовлетворил единственную поданную заявку и привлек в госбюджет 299,876 млн долл. по ставке доходности 7,75% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 3,640 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 5 ноября привлек в госбюджет 49,886 млн долл., 6 ноября, в результате дебютного размещения облигаций сроком обращения 21 день, - 458,934 млн грн, 12 ноября - 653,721 млн грн и 252,346 млн долл.

По состоянию на 19 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,327 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,123 млрд грн, нерезидентов - 3,940 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 18 ноября, с начала года в госбюджет поступило 111,043 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 61,962 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,918 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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ВР повысила штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника проголосовали 260 народных депутатов из 380, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в статью 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, где, в соответствии с абзацем вторым части первой, управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения, в соответствии с установленным порядком, осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, - влекут за собой наложение штрафа на водителей от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет, или административный арест на срок от 7 до 10 суток и на другие лица – наложение штрафа от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок от 7 до 10 суток.

Изменениями в абзац второй части второй устанавливается, что повторное на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных частью первой этой статьи, влечет за собой для водителей лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет с оплатным изъятием транспортного средства или без такого, или административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такого, и на другие лица - административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такого.

В абзаце втором части третьей устанавливается, что действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные лицом, которое дважды на протяжении года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, за отказ от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, - влекут за собой для водителей лишение права управления транспортными средствами сроком до 10 лет с оплатным изъятием транспортного средства и на другие лица - административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства.

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Фирташ подтвердил закупку у России 5 млрд кубов газа за счет кредита «Газпромбанка»

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ подтвердил закупку своей компанией Ostchem у России 5 миллиардов кубометров природного газа за счет кредита «Газпромбанка» для обеспечения транзита российского газа европейским потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке на брифинге.

«Да, мы привлекли кредит у «Газпромбанка». Мы решали вопрос не только для себя и Украины, но и решали вопрос России», - сказал бизнесмен.

По словам Фирташа, на сегодняшний день в подземных хранилищах Украины находится 7 млрд куб. м газа, принадлежащих компании Ostchem.

Бизнесмен объяснил, что «Нафтогаз Украины» поставил «Газпром» перед фактом, что закачает только тот объем газа, который нужен для населения страны, но российский энергетический холдинг это не устраивало.

При этом Фирташ добавил, что для его химических предприятий, которые являются самыми крупными потребителями импортного газа в Украине, не было необходимости закачивать такой объем топлива на 8 месяцев вперед.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м для закачки в подземные хранилища газа Украины. Об этом 9 октября журналистам сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища, цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров.

Путин при этом заявил, что Россия помогает Украине, «нашим украинским партнерам, нашим друзьям».

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Сведения о предпринимателях внесут в Единый госреестр

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о включении сведений о действующих юридических лицах и физических лицах-предпринимателях в Единый государственный реестр.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 331 народный депутат из 398 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке, целью законопроекта является продолжение процесса включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, которые зарегистрированы до 1 июля 2004 года и до сих пор не представили государственному регистратору о себе сведения.

Законопроектом предусматривается пункт 2 раздела VIII “Заключительные положения” Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей” изложить в редакции, согласно которой все действующие юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, сведения о которых не включены в Единый государственный реестр, обязаны подать государственному регистратору в соответствии с требованиями статьи 19 данного Закона регистрационную карточку для включения сведений о них в Единый государственный реестр.

Государственный регистратор после получения от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей регистрационной карточки обязан включить сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях и выдать им извлечение из Единого государственного реестра.

Кроме того, пункты 2-4 и 7-9 раздела ІІ “Заключительные и переходные положения” Закона Украины от 1 июля 2010 года “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей” об упрощении механизма государственной регистрации прекращения субъектов хозяйствования” предлагается исключить.

В этих пунктах речь идет о том, что процесс включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, завершается через год, начиная со дня вступления в силу данного Закона.

Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны в установленный пунктом 2 этого раздела срок представить государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в Единый государственный реестр. Государственный регистратор при поступлении от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей регистрационной карточки обязан, в соответствии с требованиями статьи 19 данного Закона, провести включение сведений о действующих юридических лицах и физических лицах-предпринимателях и выдать им извлечение из Единого государственного реестра.

Кроме того, пунктом 4 определяется, что свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, оформленные с использованием бланков старого образца и выданные до 1 июля 2004 года, после наступления установленного пунктом 2 этого раздела срока считаются недействительными.

В пунктах 7-9 отмечается, что специально уполномоченный орган по вопросам государственной регистрации в течение месяца с даты завершения процесса включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, передает сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, включенных в Единый государственный реестр, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, которые в пределах своих полномочий ведут учет юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и/или проводят регистрацию юридических лиц любых организационно-правовых форм и физических лиц-предпринимателей.

Уполномоченные органы в течение месяца со дня получения от специально уполномоченного органа по вопросам государственной регистрации сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, включенных в Единый государственный реестр, проводят сверку данных реестров (баз данных реестров, журналов регистрации, учета и т. п.), которые ведутся ими, с данными Единого государственного реестра.

По результатам сверки уполномоченные органы подают специально уполномоченному органу по вопросам государственной регистрации сведения из ведомственных реестров (баз данных реестров, журналов регистрации, учета и т. п.) о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, сведения о которых не включены в Единый государственный реестр.

По результатам проведенной сверки уполномоченные органы обнародовали в специализированных печатных средствах массовой информации и/или на ведомственных веб-сайтах сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, сведения о которых на дату завершения процесса включения в Единый государственный реестр сведений о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях не включены в Единый государственный реестр.

По истечении предусмотренного для включения сведений в Единый государственный реестр срока, установленного пунктом 2 этого раздела, уполномоченные органы в месячный срок проводят окончательную сверку данных ведомственных реестров (баз данных реестров, журналов регистрации, учета и т. п.), по результатам которого готовят аналитическую информацию для передачи ее временным межведомственным специальным комиссиям, образованным с целью проведения в Автономной Республике Крым и соответствующих областях инвентаризации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, сведения о которых в срок, установленный пунктом 2 этого раздела, не включены в Единый государственный реестр.

По результатам проведенной временными межведомственными специальными комиссиями работы сведения о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, зарегистрированных до 1 июля 2004 года, включаются в Единый государственный реестр с отметкой о том, что свидетельства об их государственной регистрации, оформленные с использованием бланков старого образца и выданные до 1 июля 2004 года, считаются недействительными.

Согласно законопроекту, порядок образования, а также задачи и полномочия временных межведомственных специальных комиссий устанавливаются специально уполномоченным органом по вопросам государственной регистрации.

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В Украине усилят ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в статью 240 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 284 народных депутата из 397 зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующим законопроектом предусмотрено внесение изменения в статью 240 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил охраны или использования недр".

Так, статьей устанавливается, что нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, - карается штрафом от 500 до 800 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас - от 300 до 600) или ограничением свободы на срок до 3 лет (сейчас - до 2 лет), или лишением свободы на тот же срок.

Нарушение установленных правил использования недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в большом размере или полезных ископаемых общегосударственного значения (сейчас норма о полезных ископаемых местного значения отсутствует) - караются штрафом от 1500 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас - от 400 до 700) или ограничением свободы на срок до 5 лет (сейчас - до 3 лет), или лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные на территориях или объектах природно-заповедного фонда или совершенные повторно, - караются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет (сейчас - от 2 лет) или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, если они совершены путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом или повлекли гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия, - караются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Статья также дополняется примечанием о том, что незаконная добыча полезных ископаемых местного значения считается совершенной в большом размере, если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых местного значения в 100 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

УНИАН