Анонс на 20 ноября

* Премьер-министр Украины Н.Азаров примет участие в заседании глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге.

* Лига страховых организаций Украины и Украинская федерация страхования проведут «круглый стол» на тему «Внедрение механизма прямого урегулирования в Украине».

В ходе заседания будут заслушаны доклады национального координатора прямого урегулирования в Бельгии Яна Вебек (Jan Verbeeck), члена правления СК «АХА Страхование», члена рабочей группы МТСБУ по прямому регулированию Максима Межебицкого.

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Инвестиционная конференция PCG «Деньги для бизнеса, бизнес для денег».

* Пресс-конференция на тему: "Новая фаза развития торговой недвижимости Киева: итоги MAPIC, мегамоллы, II очередь ТРЦ Ocean Plaza" . Участники: партнер компании UTG Виталий Бойко, директор компании UTG Евгения Локтионова, руководитель департамента стратегического консалтинга UTG Виктор Оборский.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция президента украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко на тему: "Украина, как важнейший элемент мировой продовольственной безопасности". Вопросы: Прогноз производства и экспорта зерновых из Украины; Выход Украины на рынки Юго-Восточной Азии (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Валентины Никитенко на тему: "Перерасчет пенсий с 1 декабря этого года в связи с ростом прожиточного минимума".

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