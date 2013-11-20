Обама призвал Сенат США воздержаться от новых санкций против Ирана

Президент США Барак Обама призвал сенаторов воздержаться от предложений ввести новые санкции против Ирана, чтобы дать время мировым государствам согласовать соглашение относительно иранской ядерной программы.

Официальный представитель Белого дома предостерег, что если соглашение с Тегераном не согласуют, Иран продолжит обогащение урана, сообщает BBC Украина.

Сегодня в Женеве представители группы стран P5+1 (США, Россия, Китай, Британия, Франция + Германия) начнут новый раунд переговоров с Ираном.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что верит в возможность устранения разногласий.

В видеообращении, размещенном на хостинге YouTube Зариф сказал: "Мы ожидаем и требуем уважения к нашему достоинству. Для нас, иранцев, ядерная энергетика не связана с возможностью вступить в клуб или угрожать кому-то. Ядерная энергия для нас - это возможность самим определять собственную судьбу, а не позволять другим решать за нас".

Зариф обратился на английском языке именно к зарубежной аудитории, поскольку в Иране видеохостинг YouTube заблокирован.

Обама вместе с госсекретарем Джоном Керри и советником по национальной безопасности Сьюзан Райс провели двухчасовые переговоры с сенаторами в Белом доме.

В последние дни некоторые американские законодатели выражали обеспокоенность быстрыми темпами переговоров относительно иранской ядерной программы и требовали, чтобы США заняли более жесткую позицию по отношению Тегерана.

В ответ Белый дом обнародовал заявление, в котором говорится: "У нас есть возможность остановить развитие иранской ядерной программы и свернуть некоторые ее ключевые направления, одновременно попробовав понять, возможно ли достижение полного урегулирования".

В заявлении говорится, что если бы не было предыдущего соглашения, Иран продолжил бы наращивать свои запасы обогащенного урана, установил бы новые центрифуги и разработал бы плутониевый реактор в городе Арак.

Обама также опроверг сообщение, что Иран получит по меньшей мере 40 млрд долларов в результате послабления санкций.

Выступая позже на мероприятии, организованном газетой Wall Street Journal, Обама сказал, что не знает, будет ли достигнуто соглашение на этой неделе или на следующей, но основной объем санкций против Ирана сохранится. "Мы не собираемся трогать самые серьезные санкции. Нефтяные, банковские санкции, а также санкции в сфере финансовых услуг никуда не исчезнут", - заявил он.