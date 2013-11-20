Россия хочет ограничить сроки пребывания иностранцев в стране

Москва. Федеральная миграционная служба России инициирует введения "миграционного коридора", согласно которому, иностранцам на территории страны можно будет находиться только 90 суток в течение полугода (как это организовано в Шенгенской зоне), если у мигранта не будет необходимых документов для пролонгации срока пребывания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский сказал журналистам в Москве.

"Я считаю, что это международная устоявшаяся норма. Ничего здесь страшного нет, ведь это касается только тех граждан, которые не имеют раз решительных документов для пролонгации сроков пребывания", - сказал Ромодановский.

По его словам, эта инициатива возникла, чтобы противодействовать хитростям иностранных граждан, которые приезжают в Россию, работают 90 суток, после чего выезжают на один день и потом вновь возвращаются, не имея при этом никаких разрешительных документов. Он сообщил, что это касается каждого десятого мигранта, причем, половина из этого количества являются гражданами Украины.

"Именно на это направлена моя инициатива, я не вижу здесь ничего сверхъестественного. Если у вас есть разрешение на временное проживание, патент, разрешение на работу или другой разрешительный документ, если вы законопослушный человек - никаких проблем не будет", сказал он.

Отвечая на вопрос УНИАН, когда эта норма будет введена, Ромодановский сказал: "Пока этот вопрос обсуждается".

Как сообщал УНИАН, граждане Украины могут находиться на территории РФ без постановки на миграционный учет в течение 90 суток.

На территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.

При этом в России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Глава ФМС РФ Ромодановский ранее отмечал, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.