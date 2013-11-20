Министр иностранных дел Швеции осудил усиление давления России на Украину

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт выразил осуждение усилению давления России на Украину.

Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттер.

“Как сообщают, Россия радикально увеличила давление на Украину. Грубая политика угроз и принуждения. Таким способом Россия пытается подчинить”, - написал министр.

Также Бильдт отметил сокращение на четверть товарооборота между Украиной и Россией: “Если говорить о торговле между Россией и Украиной, то ее объемы сократились приблизительно на 25% за последние несколько месяцев, что привело к негативному экономическому эффекту, и это было сделано преднамеренно”, - написал он.

Напомним, во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз оказывает давление на страны "Восточного партнерства", ставя их перед выбором между Россией и европейской интеграцией.

"Если уже сравнивать эту нашу честную и товарищескую позицию с тем, что делают некоторые представители Европейского Союза, то, наверно, с той стороны оказывается достаточно беспардонное давление на фокусное государство, и делается заявление типа - вы должны выбирать: или назад в темное прошлое, или с нами в светлое будущее", - сказал Лавров.

По его словам, "никто никогда из Евросоюза не произнес той фразы, с которой мы начинаем изложение своей позиции относительно "Восточного партнерства". "Это суверенный выбор каждого конкретного государства. Ни один еврочиновник такой фразы не произнес. Они говорят: вы должны сделать выбор, но выбор в пользу Евросоюза, иначе вы пропадете", - сказал Лавров.

18 ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе будет выступать за то, чтобы ЕС предоставлял своим восточным соседям конкретную поддержку в торговых конфликтах с Россией.

По словам Меркель, из-за давления со стороны Москвы восточным партнерам ЕС решение о сближении с Евросоюзом дается нелегко.

«Я в Вильнюсе буду выступать за то, чтобы ЕС противопоставлял этому давлению конкретные шансы и фактическую солидарность. То ли возможность сбыта продуктов, которые, например, не разрешают ввозить в Россию, или широкая помощь в разработке системы энергоснабжения», - сказала Меркель.

Меркель отметила, что поднимала этот вопрос в ходе бесед с Президентом РФ Владимиром Путиным и заверила его, что "Восточное партнерство" или двусторонние соглашения отдельных стран с ЕС не направлены против России.

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