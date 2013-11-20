Следующее заседание глав правительств стран СНГ пройдет 30 мая в Киеве

Санкт-Петербург. Следующее заседание глав правительств стран СНГ пройдет 30 мая 2014 года в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев на заседании глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге.

«По предложению Украины решено провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ 30 мая 2014 года в Украине, в Киеве», - сказал Лебедев.

Как сообщал УНИАН, по информации Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, 20 ноября на заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств планируется рассмотреть вопросы реализации Договора о зоне свободной торговли в СНГ, в частности его положений о свободном доступе к трубопроводному транспорту.

Также участники заседания рассмотрят вопрос свободной торговли услугами в рамках Содружества.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос снятия экспортных пошлин в рамках СНГ.