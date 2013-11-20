Украина не меняет планы и настроена на подписание соглашения с ЕС - Азаров

Санкт-Петербург. Украина не меняет планы и настроена на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на совместной пресс-конференции с главами правительств России и Беларуси после заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге.

«Никакие планы у нас не меняются... Плановая подготовка к Вильнюсскому саммиту осуществляется, на мой взгляд, абсолютно нормально, работает Верховная Рада над принятием соответствующих документов», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Украина в настоящее время сосредоточена на решении экономических задач, в том числе на подготовке бюджета на следующий год

При этом Азаров отметил, что на завтрашнем заседании Кабинета министров, а также на заседании 27 ноября планируется рассмотреть вопрос подготовки проекта госбюджета на 2014 год.

Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", который состоится в литовском Вильнюсе 28-29 ноября.