ЕС не давит на Украину, однако многое зависит лично от Януковича – МИД Литвы

Брюссель. Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус заявляет, что Европейский Союз не давит на Украину перед саммитом "Восточного партнерства", однако сейчас очень многое зависит лично от Президента Виктора Януковича в вопросе подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Линкявичус заявил после встречи с министрами иностранных дел пяти постсоветских стран Средней Азии.

"Нет давления, никакого давления нет! Мы бы хотели ясности, четких сигналов от украинцев", - сказал Линкявичус журналистам.

"Украина должна выполнить критерии. Мы бы хотели четких сигналов, а не только политических заявлений... Завтра будет заседание Верховной Рады и мы увидим, насколько серьезными являются намерения украинцев. Если и когда критерии будут выполнены, мы также тогда будем принимать наши решения", - отметил он.

"Ситуация в действительности является очень сложной, сигналы неоднозначные, но давайте не будем забегать вперед, давайте продолжать то, что мы делали до этого, хотя остается всего несколько дней", - сказал министр.

"Я еще раз хочу отметить: огромная ответственность лежит не на ком-то там, а на Президенте Януковиче. Он должен взять лидерство на себя, принять решение. У него есть роль, которую он может исполнить в этот решительный момент, и он сам должен решить, какую роль он хочет исполнить в эти предстоящие дни", - сказал Линкявичус.

Как известно, Евросоюз требует от Украины как предпосылку для подписания соглашения на саммите в Вильнюсе принятия законов относительно выборов и прокуратуры, а также о лечении заключенных за рубежом, который позволил бы выехать на лечение в Германию экс-премьеру Юлии Тимошенко.

19 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз оказывает давление на страны "Восточного партнерства", ставя их перед выбором между Россией и европейской интеграцией.

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