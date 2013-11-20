Анонс на 21 ноября

* Состоится конференция журнала «Деньги» на тему: «Повышение рентабельности производства и экспорта молочной продукции». Среди экспертов: Григорий Калетник, глава Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Андрей Гетя, директор Департамента животноводства Министерства агрополитики и продовольствия Украины; Виталий Башинский, директор департамента ветеринарной медицины Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины; Татьяна Панцюк, Глава СПК "Молоко-Краина"; Николай Бабенко, ген.директор "Центра повышения эффективности в животноводстве"; Александр Крамаренко, главный редактор журнала "Деньги".

* Круглый стол на тему: "Стратегия развития АПК Украины". Участники: Сергей Грачев, экс-заместитель губернатора Запорожской области по АПК; Тамара Кирик, эксперт по сельскому хозяйству Международного фонда Блейзера; Иван Заяц, глава президиума союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины; Леонид Козаченко, президент Украинской Аграрной Конфедерации; Николай Пугачев, заместитель директора ННЦ "Институт аграрной экономики"; Марьян Заблоцкий, экономический эксперт (аграрный сектор).

* Круглый стол на тему: "КСО: баланс между словом и делом", посвященный обсуждению важного вопроса грани между "много делать в КСО" и "много говорить о КСО". По окончании дискуссии Центр "Развитие КСО" презентует Индекс Прозрачности компаний 2013.

* Круглый стол на тему: «Реалии предпринимательства в Украине: как меняются условия налогообложения и внешней торговли?». Организатор: ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Александр Клименко, министр доходов и сборов Украины (или уполномоченное лицо), Игорь Прасолов, министр экономического развития и торговли (или уполномоченное лицо), Хорхе Зукоски, президент Американской торговой палаты; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, Андрей Забловский, руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ; Владимир Щелкунов, президент УНК МТП; Михаэль Фройденберг, руководитель отдела экономики посольства ФРГ в Украине; Владимир Котенко, председатель налогового комитета Европейской бизнес-ассоциации и др.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Йогурты специально для детей – вкусно и безопасно? Результаты исследования йогуртов детских украинских производителей». Юрий Чорнобрывец, директор Института потребительских экспертиз представит результаты независимой экспертизы относительно детских йогуртов, которые очень любят украинские дети. Исследование производилось по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Для исследования была произведена «контрольная закупка» продукции 4 украинских производителей. Результаты оказались неожиданными даже для самих экспертов. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 235-38-40.

* На портале izvestia.kiev.ua состоится онлайн-конференция на тему: «Альтернативные источники сбережений; выпуск новой серии казначейских обязательств». Участники: Галина Пахачук, директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины, Александр Дубыхвист, директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины; Антон Тютюн, зам.председателя правления Ощадбанка.

Представители крупнейших предприятий табачной индустрии представят Единую автоматизированную систему электронного контроля за производством и оборотом табачных изделий на основе технологии CODENTIFY. В мероприятии примет участие министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

* Журнал «Фокус» проведет торжественный коктейль, посвященный презентации рейтинга 100 самых влиятельных женщин Украины. В программе события: торжественное награждение участниц рейтинга, выставка арт-инсталляций из драгоценностей и цветов, а также произведений украино – голландского художника Романа Жука из проекта «Мания совершенства». Ведущий вечера - Анатолий Анатолич, телеканал 1+1.

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