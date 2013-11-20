Азаров и Медеведев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

Отмечается, что Азаров и Медведев остановились на вопросах, которые сегодня обсуждались во время заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ.

В частности, стороны коснулись соглашений о доступе к трубопроводному транспорту, о свободной торговле услугами и о постепенном ограничении экспортных пошлин, реализация которых позволит активизировать торгово-экономические отношения в рамках Содружества.

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