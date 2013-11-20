ТОП-10 (20 ноября)

Активы банков Украины в октябре выросли до 1,244 трлн грн

Нацбанк помог банкам увеличить продажу валюты

Украина в октябре увеличила производство стали на 1,2%

Падение ВВП Украины за 10 месяцев составило 0,6% - Азаров

Переговоры о доступе к трубопроводам в СНГ продолжатся

Украине нужно отказаться от идеи зернового пула - УЗА

Медведев рассказал, когда Россия может ввести пошлины в торговле с Украиной

Азаров: соглашение о трубопроводном транспорте СНГ нужно подписать в 2014 году

Около 20 тысячам украинцев запрещен въезд в Россию

Готовится к рассмотрению законопроект о пенсионном сборе с покупки валюты

***

Активы банков Украины в октябре выросли до 1,244 трлн грн

Активы банков Украины в октябре 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8% - до 1,244 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года рост активов банковской системы составил 10,4%. Общие активы банков в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, с начала года рост составил 8,7%.

В структуре общих активов предоставленные кредиты составили 63%, вложения в ценные бумаги - 9,2%, дебиторская задолженность - 6,7%, корреспондентские счета в других банках - 6,2%, наличные средства, банковские металлы и средства в Нацбанке - 5,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%, начисленные доходы к получению - 4,1%.

Обязательства банков в октябре выросли на 1% - до 1,062 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 428,8 млрд грн, или 40,4%, средства субъектов хозяйствования - 215,9 млрд грн, или 20,3%, межбанковские кредиты и депозиты - 105,5 млрд грн, или 9,9%.

Капитал банков в октябре вырос на 0,6% - до 182,3 млрд грн и составил 14,6% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 1,4% и на 1 ноября составил 183,5 млрд грн.

По состоянию на 1 ноября 2013 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в сентябре 2013 года по сравнению с августом выросли на 1,7% - до 1,234 трлн грн, с начала года рост составил 9,5%. Общие активы банков выросли на 1,2% - до 1,367 трлн грн, с начала года рост составил 7,8%.

Общий объем остатков по кредитам в сентябре вырос на 13,4 млрд грн, или на 1,6% (с начала года - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн исключительно за счет прироста остатков в национальной валюте. Остатки по кредитам, предоставленным орлицам, выросли в сентябре на 2,0% (с начала года - на 7,1%) - до 670,6 млрд. горн, физлицам - на 0,3% (с начала года - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн.

По оценкам банкиров, прирост кредитов банковской системы по юрлицам в сентябре текущего года является самым большим за последние два года, с сентября 2011 года. В то же время, банкиры не оценивают данное событие как полноценное восстановление кредитования, поскольку свыше половины прироста по кредитам в сентябре обеспечили несколько банков из ІІІ-IV групп по классификации НБУ (средние и небольшие банки по объему активов).

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

***

Нацбанк помог банкам увеличить продажу валюты

Дополнительные меры по валютному регулированию Национального банка Украины помогли банкам увеличить объем продажи валюты с 14 октября 2013 года на 15%, сообщил регулятор.

«Среднедневной объем такой продажи, начиная с 14 октября, вырос на 15,1%, по сравнению с двумя первыми неделями октября», - отмечается в сообщении.

По информации Нацбанка, положительной динамике на валютном рынке в октябре способствовало как увеличение поступлений валюты от нерезидентов, так и расширение круга субъектов, осуществляющих обязательную продажу валютных поступлений.

Напомним, что Нацбанк расширил действующие требования по обязательной продаже валюты, распространив их на все поступления в инвалюте из-за границы в адрес юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также на собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам (постановление №381, вступившее в действие 12 октября).

В октябре чистые поступления иностранной валюты от нерезидентов составили почти 420 млн долл. США, по операциям с безналичной валютой доминировало ее предложение, чистый спрос на наличную валюту существенно снизился, что способствовало укреплению гривни по отношению к доллару в обоих сегментах межбанковского валютного рынка. На наличном рынке гривня укрепилась за месяц на 0,05% - до 8,1908 грн/долл., на безналичном - на 0,03 %, до 8,1446 грн/долл.

В результате Нацбанк снизил объем своего прямого присутствия на межбанковском валютном рынке в октябре до 0,5% от общего объема операций с 1,2% в сентябре.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц в 678,7 млн долл.

Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую регулятор возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте) или вдвое меньше предыдущего месяца.

19 ноября 2012 года НБУ ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Данные требования были продлены на полгода в мае, а впоследствии – в ноябре текущего года – до 17 мая 2014 года.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 15,95%, или 3,914 млрд долл., меньше уровня начала года. В 2012 году резервы Нацбанка сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, НБУ удержит размер резервов до конца года на уровне 20 млрд долл., и их дальнейшая динамика зависит от долговой политики государства и поведения регулятора на валютном рынке.

***

Украина в октябре увеличила производство стали на 1,2%

Украинские металлурги в октябре 2013 года к аналогичному месяцу прошлого года увеличили производство стали на 1,2% - до 2,628 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам десяти месяцев Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 27,630 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года производство стали в стране в январе-октябре т.г. сократилось на 0,04%.

Согласно сообщению, по итогам октября т.г. лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 65,081 млн тонн (рост на 9,2% к октябрю 2012 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,518 млн тонн, +7,7%), США (7,390 млн тонн, +8,7%), Индия (6,760 млн тонн, +1,6%), Россия (5,667 млн тонн, -1,5%), Южная Корея (5,918 млн тонн, +5,2%), Германия (3,760 млн тонн, +1,9%), Бразилия (3,020 млн тонн, -2,8%) и Турция (3,078 млн тонн, +6,9%).

В целом в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,6% - до 134,262 млн тонн.

В отчете ассоциации за десять месяцев 2013 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 652,480 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8,3%). Далее следуют: Япония (91,953 млн тонн, +7,7%), США (72,687 млн тонн, -2,8%), Индия (66,387 млн тонн, +2,8%), Россия (57,649 млн. тонн, -2,7%), Южная Корея (54,585 млн тонн, -5,4%), Германия (35,512 млн тонн, -1,7%), Бразилия (28,858 млн тонн, -1,1%), Турция (28,897 млн тонн, -3,8%).

В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 3,2% - до 1,321 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам десяти месяцев 2013 года производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 13,702 млн тонн. Также за этот период было произведено 14,225 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

***

Падение ВВП Украины за 10 месяцев составило 0,6% - Азаров

Санкт-Петербург. В Украине падение ВВП по итогам 10 месяцев составило 0,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе совместной пресс-конференции и с главами правительств России и Беларуси после заседания глав правительств СНГ.

«У нас за 10 месяцев 99,4%, то есть минус 0,6 (показатели ВВП)», - сказа Азаров.

При этом он отметил, что задача правительства по итогам года обеспечить небольшой рост ВВП.

«Наша задача, что бы мы год закончили с небольшим, но плюсом», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года ускорилось до 1,5%, при этом экономика Украины демонстрирует спад пятый квартал подряд. По сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора падение ВВП замедлилось до 0,4%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, МВФ прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, ЕБА – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 году должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП – 3,4%. Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, но меньше планового показателя в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

***

Переговоры о доступе к трубопроводам в СНГ продолжатся

Москва. Главы правительств СНГ в среду, 20 ноября, на заседании Совета глав правительств в Санкт-Петербурге договорились продолжить переговоры о транзите трубопроводным транспортом в рамках зоны свободной торговли Содружества независимых государств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ по итогам состоявшегося очередного заседания Совета глав правительств СНГ.

«Был обсужден ход выполнения положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Принято решение продолжить реализацию положений Договора по проведению переговоров по разработке проектов Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, Протокола о снижении и поэтапной отмене экспортных пошлин в торговле государств - участников Договора, Протокола, определяющего обязательства сторон в отношении правил и процедур регулирования государственных закупок», - говорится в сообщении.

Кроме этого, одобрен Прогноз производства и потребления энергоресурсов государств – участников СНГ на период до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года страны - участницы зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить их в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 июня т.г. директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко сообщил, что переговоры по соглашению о допуске к трубопроводному транспорту в рамках СНГ идут сложно из-за разногласий России и Украины.

Напомним, Договор о ЗСТ в СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

***

Украине нужно отказаться от идеи зернового пула - УЗА

Украинские власти должны отказаться от создания Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном ввиду бесперспективности этого объединения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Мы считаем, что нужно полностью отказаться от идеи вступления в какой бы то ни было Причерноморский либо другой пул с Россией и Казахстаном. Украине это не интересно. В этих странах нет никаких новых технологий», - сказал Клименко.

По его словам, в России и Казахстане более низкая урожайность зерновых, поэтому никакого нового опыта от сотрудничества с ними Украина не приобретет.

При этом Клименко отметил, что УЗА предложила Министерству аграрной политики и продовольствия разработать договоры о научном и техническом сотрудничестве с Министерствами сельского хозяйства США, Бразилии и Франции, так как эти страны являются лидерами по производству зерновых в мире.«Вот там нам есть чему учиться. Зерновой пул нас не интересует», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 15 октября премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр России Дмитрий Медведев подписали договоренности о создании Причерноморского зернового пула. По словам Азарова, пул будет создан в течение полугода. Однако идея создания такой организации не находит поддержки среди украинских экспертов. К примеру, глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что создание зернового пула принесет зернотрейдерам, работающим в Украине, существенные убытки.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет, однако конкретных решений ранее принято не было, а министр Присяжнюк неоднократно называл эту идею невыгодной и неперспективной.

***

Медведев рассказал, когда Россия может ввести пошлины в торговле с Украиной

Россия может ввести пошлины в торговле с Украиной согласно Приложению №6 к Договору о зоне свободной торговли СНГ лишь после проведения консультаций по вопросам влияния условий свободной торговли между Украиной и ЕС на рынок России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совместной пресс-конференции с главами правительств Украины и Беларуси после заседания глав правительств СНГ.

Он отметил, что на сегодняшний день сложно в полной мере оценить, каким образом условия свободной торговли между Украиной и ЕС, если они начнут действовать, могут отразиться на рынке России и стран Таможенного союза.

«Когда что будет применяться, не знает никто. Но, может быть, наверху знают - на небесах. Просто потому, что мы не знаем, что будет происходить. Мы не знаем, как будут складываться товарные потоки. Мы не знаем, потребуется ли вообще применение арсенала средств, установленных статьей 18 (к Договору о ЗСТ СНГ) и Приложением №6 к соответствующему договору. Сегодня мы говорили о том, что эти нормы есть. Когда они будут применяться — не знаю. Если на то потребуется наше решение, мы будем действовать в соответствии с соглашением. Мы проведем в начале консультации — так, как это прямо установлено Приложением №6, а после этого, при соответствующем факте массированной поставки товаров по определенным ценам, или констатации угрозы такой поставки, может быть принято решение. Но сейчас этого нет в повестке дня. Мы не знаем, что будет происходить, мы можем только строить предположения», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября Высший Евразийский экономический совет на уровне президентов стран Таможенного союза принял решение, дающее право каждому из членов ТС (Россия, Беларусь, Казахстан) самостоятельно принимать решение о введении защитных мер в отношении Украины, в том числе и в виде пошлин, если ее участие в зоне свободной торговли с Европейским Союзом будет наносить ущерб или сможет нанести ущерб промышленности этой страны.

Напомним, согласно Приложению №6 к Договору о ЗСТ СНГ, «в случае, если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования».

***

Азаров: соглашение о трубопроводном транспорте СНГ нужно подписать в 2014 году

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ, а также соглашение о доступе к трубопроводному транспорту должны быть подписаны в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге перед двусторонней встречей с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что вопрос подготовки этих документов рассматривался сегодня на заседании глав правительств СНГ.

«Мы говорили о том, что это не должно растягиваться во времени. Это все должно быть реализовано в определенные сроки. Но вы слышали, что ответил на этот вопрос Дмитрий Анатольевич (Медведев - УНИАН). Понятно, что это не расписание курьерского поезда - ясно, что могут быть какие-то изменения в сроках... Но эти изменения не должны измеряться годами. Я считаю, что в 14-м году все эти соглашения должны быть реализованы», - сказал Азаров.

Он также отметил, что Украина в 2014 году будет председательствовать в СНГ и стимулировать подготовку и подписание этих документов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что Украина и Россия продолжат переговоры по прокачке по российским трубопроводам газа, закупаемого в Туркменистане для Украины, несмотря на определенные сложности и разногласия сторон.

«Работа над этим документами будет продолжена. Я бы никаких сроков не обозначал. Если мы сумеем соединить все позиции, значит договоримся. Произойдет ли это через три месяца, через полгода, или позже – поживем - увидим», - сказал Медведев.

Также он отметил, что Россия будет определяться с конкретными действиями в зависимости от результатов проведения Вильнюсского саммита.

Напомним, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

***

Около 20 тысячам украинцев запрещен въезд в Россию

Около 20 тысячам граждан Украины запрещен въезд на территорию России сроком от трех лет за нарушения российского законодательства.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

«Мы на сегодня закрыли въезд 365 тыс иностранным гражданам в Россию сроком на три года. Эта цифра уже серьезная и она должна заставить задуматься, что правила нужно соблюдать. Мы ничего неожиданного не делаем», - сказал Ромодановский.

Отвечая на вопрос УНИАН, какое количество граждан Украины среди общего количества иностранцев, которым запрещен въезд,- он сказал, что этот показатель примерно «5-6%».

Он подчеркнул, что каждый иностранный гражданин знает, сколько он находился на территории РФ, и если он прибывал в России больше, чем 120 суток, он может рассчитывать на потенциальное закрытие въезда в страну сроком на три года.

«Мы поступаем очень мягко. 90-суточный период пребывания законный плюс даем 30 суток на самостоятельное возвращение», - сказал он.

Ромодановский сообщил, что также запрещается въезд в РФ иностранцам, которые дважды в течение года нарушали кодекс об административных правонарушениях РФ. По его словам, основанием для запрета въезда является неоплаченные административные штрафы. Кроме того, может быть введен запрет на въезд сроком на 5 лет в случае выдворения в судебном порядке и на 10 лет, если такое нарушение совершается повторно.

Отвечая на вопрос, почему резко увеличилось количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, Ромодановский сказал: «Я об этих правилах говорил год назад, о том, что мы запускаем такой механизм. Сейчас механизм раскрутился. Всегда, когда стакан наполняется, сначала попадает одна капля, потом вторая и третья».

Ромодановский заверил, что ФМС готов работать по каждому конкретному случаю запрета на въезд в РФ и в том, случае если будет гарантия, что такие действия со стороны иностранца не повторится, то служба пойдет на встречу.

Он сообщил, что лица, которые не согласны с запретом на въезд в РФ могут написать запрос в ФМС России.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратило внимание граждан Украины, которые планируют свои заграничные поездки или находятся за рубежом, на необходимость соблюдения законов страны пребывания.

В частности, сообщается, что в 2013 году РФ усилила ответственность иностранцев и лиц без гражданства за нарушение миграционного режима РФ и правил пребывания иностранцев в России, о чем МИД информировало на официальном веб-портале 20 августа с.г.

Запрещение на въезд иностранцев на территорию России - это одна из мер, активно применяемых российской стороной к нарушителям миграционного режима.

Перечень оснований для запрещения на въезд на территорию РФ определено положениями Федерального Закона РФ “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” от 15.08.1996 № 114-ФЗ, в частности: превышение разрешенного срока пребывания на 30 и больше суток во время предыдущего посещения РФ; неоднократное (два и больше) на протяжении трех лет привлечение в РФ к административной ответственности; уклонение от уплаты налога или административного штрафа в период предыдущего пребывания в РФ или невозмещение расходов, связанных с административным выдворением за пределы РФ.

Также в МИД напомнили, что в случае установления в отношении иностранца такого запрещения, сведения об этом вносятся в Центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, которые временно находятся или постоянно проживают на территории РФ.

В соответствии с законодательством РФ, информация о запрещении на въезд в Российскую Федерацию предоставляется органами Федеральной миграционной службы РФ лично гражданину, которому было отказано во въезде, или его представителе (уполномоченному нотариально заверенной доверенностью) на основании заявления и документа, который удостоверяет личность гражданина или его представителя.

С целью выяснения причин запрещения на въезд и срока его действия граждане, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию, могут лично или через законного представителя направить в ФМС РФ (107078, г. Москва, Боярский переулок, 4) запрос о причинах и сроке действия запрещения на въезд в стране или направить электронное обращение путем заполнения соответствующей формы на официальном сайте этого учреждения www.fms.gov.ru в разделе “Обращения граждан”.

В то же время МИД Украины отрабатывает с российской стороной мероприятия, которые делают возможной беспрепятственную реализацию законных прав и интересов граждан Украины при пересечении украинско-российской границы.

***

Готовится к рассмотрению законопроект о пенсионном сборе с покупки валюты

Законопроект о сборе на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке иностранной валюты в безналичной форме готовится для представления на рассмотрение Верховной Рады Украины, сообщил Национальный банк Украины в письме от 9 сентября N28-310/12071, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно письму, разработанный Министерством доходов и сборов Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" согласован Национальным банком Украины без замечаний.

«Указанный законопроект вводит сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при осуществлении операций по покупке субъектами внешнеэкономической деятельности иностранной валюты в безналичной форме и готовится для представления на рассмотрение Верховной Рады Украины», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины в июне текущего года предложило ввести в Украине сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ставке 1% от объекта налогообложения при осуществлении покупки иностранной валюты в безналичной форме, опубликовав соответствующий законопроект на официальном сайте.

Ранее народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Зубик также предложил Верховной Раде ввести с 1 июля сбор на обязательное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной иностранной валюты по ставке 1%, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде 30 апреля (№2952).

По оценкам экспертов, введение подобного сбора позволит «подлатать» дефицит Пенсионного фонда в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной этот сбор будет дополнительным тормозом для внутреннего финансового рынка.

УНИАН