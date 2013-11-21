Янукович едет в Австрию: программа визита

21-22 ноября Президент Украины Виктор Янукович осуществит официальный визит в Австрию, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, советник главы государства - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, информировал, что программой визита предусматривается, в частности, проведение встреч Януковича с Федеральным президентом Республики Австрия Гайнцем Фишером, президентом Национального совета Австрии Барбарой Праммер и вице-канцлером, федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Михаэлем Шпиндельеггером.

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С австрийской стороной планируется обсудить широкий круг вопросов развития двусторонних отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание на переговорах будет уделено теме европейской интеграции Украины, прежде всего, подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС в ходе Вильнюсского саммита инициативы «Восточное партнерство».

В повестке дня - вопросы активизации двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и энергетики.

По словам Гончарука, в рамках визита планируется подписание двусторонних документов о сотрудничестве в транспортной сфере и по вопросам борьбы с организованной преступностью.