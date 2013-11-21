ЕБРР заявляет об озабоченности проблемами с реализацией экономических реформ в Украине

Украина имеет много проблем с реализацией реформ, а в соседней Венгрии, члене Евросоюза, возникла опасность отката, цитирует Reuters представителя Европейского банка реконструкции и развития.

"Украина - это страна, вызывающая у нас сильное беспокойство", - сказал главный экономист ЕБРР Эрик Берглоф на пресс-брифинге, посвященном выпуску годового отчета по региону.

Украина надеется на следующей неделе подписать историческое торговое соглашение с ЕС, однако украинский парламент пока не смог принять требуемый для этого закон об освобождении из тюрьмы лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

"Они сейчас переживают период, когда должны быть приняты стратегические решения. Экономика - под серьезным напряжением, финансовая ситуация заставляет желать лучшего", - сказал Берглоф об Украине.

В отчете говорится, что в 2013 году, впервые с момента введения в 1994 году критериев процесса трансформации, число понижающих индикаторов - откат в реформах, таких как приватизация и конкуренция, - превысило число повышающих.

ЕБРР указал на пять понижающих индикаторов: три в Венгрии и два в Словакии, по сравнению с двумя повышениями - по одному в Хорватии и Таджикистане.

"События в Венгрии очень расстраивают, как в политической, так и в экономической сферах", - сказал Берглоф.

Согласно отчету, в этой стране к ряду компаний не применялось законодательство о конкуренции и наблюдалось значительное вмешательство государства в энергетический сектор.

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Экономисты ЕБРР сказали в отчете, что без дальнейшего усовершенствования экономических и политических институтов, процесс постепенного выравнивания развивающихся экономик с наиболее развитыми экономиками может совсем остановиться в некоторых странах, а во многих - значительно замедлиться.

"Только центральноевропейские и балтийские страны достигнут или превысят 60 процентов среднего для 15 стран ЕС показателя дохода на душу населения в ближайшие 20 лет. Большинство стран с переходной экономикой останутся значительно ниже этого порога", - говорится в отчете.

Отчет называет глобальный финансовый кризис и его последствия причиной отсутствия стремления к проведению структурных реформ, таких как приватизация.

"Длительный период жесткой экономии с 2008 года привел не только к усталости от реформ, но и к отказу от реформ", - говорится в документе.

На прошлой неделе ЕБРР снизил прогнозы экономического роста для европейских стран с переходной экономикой

Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1991 году, чтобы помочь странам бывшего советского блока перевести свои экономики на рыночные принципы.