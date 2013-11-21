Верховная Рада сегодня рассмотрит евроинтеграционные законопроекты

Верховная Рада сегодня рассмотрит необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС законопроекты: о прокуратуре, о внесении изменений в законодательство о выборах и пять законопроектов о возможности лечения осужденных лиц за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, все эти проекты законов стоят первыми в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания

Кроме того, ВР сегодня рассмотрит законопроект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной в качестве заемщика и Европейским Союзом в качестве кредитора и Кредитного соглашения между Украиной как заемщика, Нацбанком Украины как агента заемщика и Европейским Союзом как кредитора относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 610 млн евро.

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Также депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2013 год” относительно погашения задолженности за энергетические ресурсы и законопроекты, касающиеся проведения в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Сегодняшней повесткой дня, среди прочего, также предусмотрено рассмотрение законопроектов о досрочном прекращении полномочий членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию; законопроектов о реформирования СМИ, общественного телевидения и радиовещания.

ВР сегодня также рассмотрит проект постановления о 80-й годовщине Голодомора 1932-33 годов.