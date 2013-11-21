Кабмин сегодня рассмотрит государственную стратегию развития до 2020 года

Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания рассмотрит государственную стратегию развития до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Среди сегодняшних вопросов повестки дня, которые будут определять приоритеты государственной политики на ближайшую перспективу, есть государственная стратегия развития на период до 2020 года, которую выносит на обсуждение Минэкономразвития», - сказал Азаров.

По его словам, стратегия должна обеспечить создание условий для сбалансированного динамичного развития Украины, регионов, обеспечения экономического единства, повышения уровня жизни населения, создания условий для получения гражданами качественных социальных услуг независимо от места проживания.

«Также мы планируем утвердить концепцию государственной целевой программы развития украинской Придунайской территории… Еще один вопрос – для наиболее полного использования потенциала Украины – план мер по увеличению территорий для орошения», - отметил премьер.

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