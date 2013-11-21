Фюле сегодня летит в Киев для поиска компромисса относительно ассоциации

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле летит в Киев сегодня пополудни для поиска компромисса по вопросам, которые остаются нерешенными с тем, чтобы подписать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом заявил его пресс-секретарь Петер Стано на брифинге для журналистов, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

"Комиссар Фюле отправляется в Киев сегодня, а завтра проведет переговоры с представителями власти, оппозиции и гражданского общества", - заявил Стано.

Напомним, что это уже второй визит Фюле в Киев на этой неделе.

Верховная Рада сегодня не смогла принять ни один из шести законопроектов, которые дали бы возможность заключенной бывшему премьеру Юлии Тимошенко отбыть на лечение за границу.

ЕС выдвигает требования устранения выборочного правосудия как предпосылку для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.