Рада вернется к еврозаконам в пятницу утром

Верховная Рада завтра утром рассмотрит евроинтеграционные законопроекты о прокуратуре и о предоставлении возможности осужденной экс-премьер-министру Юлии Тимошенко лечиться за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

По его словам, об этом лидеры фракций договорились во время консультаций в кабинете председателя ВР Владимира Рыбака.

Яценюк отметил, что “все маски сорваны”, и всем уже видно, что фракция Партии регионов и Президент Украины Виктор Янукович “не собираются подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС”.

Он добавил, что даже фракция Партии регионов не хочет голосовать за законопроект о прокуратуре, внесенный Президентом Украины.

“Мы официально заявляем, что в пятницу парламент, по словам председателя парламента, должен начать работу с закона о прокуратуре и с закона о предоставлении возможности Юлии Тимошенко получить медицинскую помощь. Это последний пленарный день”, - сказал Яценюк.

При этом он подчеркнул, что “до пятницы украинская оппозиция не будет голосовать ни за один законопроект, который есть сегодня в повестке дня. Мы требуем голосования по законам, которые делают Украину европейским государством”