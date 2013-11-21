Путин: Россия не против интеграции Украины с ЕС, но против ее вступления в НАТО

Россия не против суверенного выбора Украины по интеграции с Европой, но была бы абсолютно против ее вступления в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не против суверенного выбора Украины, каким бы он ни был. Мы говорим совершенно о другом. Вот если бы нам сказали, что Украина в НАТО вступает, тогда бы мы были против реально, потому что приближение к нашим границам инфраструктуры военного блока для нас представляет определенную опасность. Экономические объединения никакой опасности не несут с точки зрения обороноспособности страны", - сказал Путин, передает РИА "Новости".

В то же время он в очередной раз заявил, что у РФ с Украиной открытый рынок. И если Украина полностью открывает свои ворота в Евросоюз, то "мы не можем оставить эти широкие ворота с Украиной так, как они есть сегодня".

Путин также заявил, что Россия не ведет агрессивную политику в связи с возможной ассоциацией Украины с ЕС.

"Вот говорят, что в связи с возможным подписанием Украиной соответствующего соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом Россия занимает какую-то агрессивную политику. Это абсолютно недобросовестный подход к оценке нашей позиции. Абсолютно недобросовестный", - сказал Путин, отвечая на вопросы на Русском литературном собрании.