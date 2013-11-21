Вена. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина продолжает путь евроинтеграции, и приветствует принятие Верховной Радой Украины одного из евроинтеграционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович заявил в Вене на совместном подходе к прессе с Федеральным президентом Республики Австрия Хайнцом Фишером.

"Украина шла и дальше будет идти по пути евроинтеграции", - сказал Президент Украины.

Он отметил, что Украина сделала большую работу на этом пути. "Мне приятно отметить, что во время моего полета в парламенте был принят еще один важный закон", - сказал Янукович, пообещав, что в Украине этот путь будет продолжен.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Верховная Рада приняла необходимый для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов”. За данное решение проголосовали 365 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

В то же время, Верховная Рада сегодня не смогла принять ни один из шести законопроектов, которые бы позволяли заключенному бывшему премьеру Юлии Тимошенко отбыть на лечение за границу.

После этого председатель ВР Владимир Рыбак и представители ПР призвали продолжить работу рабочей группы по разработке законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом.

Заседание этой группы должно начаться в 14.30 сегодня.

Лидеры фракций договорились во время консультаций в кабинете председателя ВР Владимира Рыбака, что Верховная Рада завтра утром рассмотрит евроинтеграционные законопроекты о прокуратуре и относительно предоставления возможности осужденной экс-премьеру Тимошенко лечиться за рубежом.

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